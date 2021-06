Danske banker bliver kaldt griske og etisk blinde: Beskyldes for at støtte Myanmars militær med millioner

Danske banker og finansvirksomheder har aktier til en værdi af over 450 millioner kroner i adskillige selskaber, som ifølge FN og menneskerettighedsorganisationer i flere år har haft et tæt økonomisk samarbejde med militæret i Myanmar.

Det får nu Erhvervsministeriet til at advare om, at EU-sanktioner, der blev indført i april, forbyder europæiske virksomheder at stille penge til rådighed for militæret i Myanmar.