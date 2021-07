Ukrainsk energichef ønsker NATO-medlemskab efter gasaftale

Ukraine bør af hensyn til landets sikkerhed tildeles medlemskab af den vestlige forsvarsalliance Nato, fordi Rusland vil benytte gasledningen Nord Stream 2 som et ’geopolitisk våben’.

Det mener Jurij Vitrenko, der er øverste chef for Naftogaz - Ukraines statslige energiselskab.

»Eftersom vores bekymringer først og fremmest drejer sig om sikkerhed, så ville et medlemskab af Nato sandsynligvis tage hånd om denne sikkerhedsbekymring, siger Vitrenko.

Han tilføjer, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, ’nu anvender gas som et geopolitisk våben mod Ukraine og hele regionen’.

Forholdet mellem Rusland og Ukraine har i flere år været anspændt, og det blev forværret, da Rusland i 2014 annekterede halvøen Krim, som tidligere var del af Ukraine.

I flere år har der også jævnligt været kamphandlinger mellem prorussiske separatister i det østlige Ukraine og landets militær.

Ukraine har i flere år været et vigtigt transitland for russisk eksport af naturgas til EU og haft store indtægter på at lægge jord til de rørledninger, der går gennem landet.

Men Nord Stream 2 passerer ikke gennem Ukraine. Den undersøiske rørledning går fra Rusland til Tyskland via Østersøen.

Tidligere onsdag indgik USA og Tyskland en aftale, der afsluttede lang tids strid om gasledningen, der skal forsyne Tyskland med russisk naturgas.

Aftalen indebærer, at Tyskland forpligter sig til at investere i grøn teknologi i Ukraine. USA vil til gengæld ikke længere forsøge at stoppe projektet.

Den tyske udenrigsminister, Heiko Mass, er godt tilfreds med aftalen.

»Jeg er lettet over, at vi har fundet en konstruktiv løsning angående Nord Stream 2 med USA, skriver han på Twitter.

»Vi vil hjælpe Ukraine med at få opbygget en grøn energisektor og sørge for, at der kommer gas til Ukraine i de kommende årtier, tilføjer ministeren.

USA’s aversion mod Nord Stream 2 skyldes bekymring for, at den kan bruges af Rusland som pression over for Tyskland og Europa.

Vladimir Putin forsikrede onsdag i en telefonsamtale med den tyske forbundskansler, Angela Merkel, at gasledningen udelukkende er et kommercielt projekt og ikke vil blive brugt politisk.

