Medie: Statslige ansatte i USA skal vaccineres mod covid-19

USA vil angiveligt gøre det obligatorisk for alle statslige ansatte at blive vaccineret mod covid-19 eller alternativt acceptere at gennemgå regelmæssige test.

Det vil præsident Joe Biden meddele torsdag, oplyser en kilde med indsigt i sagen til det amerikanske medie CNN tirsdag aften dansk tid.

Tidligere tirsdag bekræftede Biden, at hans administration overvejer at gøre det obligatorisk for føderalt ansatte at blive vaccineret.

»Det bliver overvejet lige nu«, sagde Biden.

Den amerikanske regerings sundhedseksperter har samtidig anbefalet, at færdigvaccinerede amerikanere igen begynder at bære mundbind under visse omstændigheder.

Baggrunden for det samt et muligt krav om vaccinationer eller løbende test for ansatte i statsapparatet skyldes spredning af den mere smitsomme Delta-variant i USA.

I en separat meddelelse tirsdag fra Det Hvide Hus oplyste præsidenten, at han torsdag vil annoncere de ’næste skridt’ i forsøget på at få flere amerikanere til at lade sig vaccinere mod covid-19.

»Indtil da vil flere vaccinationer og brug af mundbind i de områder, der er mest påvirket af Delta-varianten, gøre det muligt for os at undgå den slags nedlukninger, skolelukninger og forstyrrelser, som vi stod over for i 2020«, siger Biden i meddelelsen.

USA har efter mange uger med faldende smittetal oplevet en ny stigning i antallet af smittede.

Søndag advarede USA’s ledende statsepidemiolog, Anthony Fauci, om at landet var på vej i den forkerte retning med hensyn til pandemien. Her pegede han også på smittestigningen og særligt udbrud med Delta-varianten.

ritzau