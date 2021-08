Formodede jihadister dræber 51 civile i Mali

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Formodede jihadister har dræbt 51 landsbyboere i det nordlige Mali.

Ifølge en militærofficer invaderede jihadisterne søndag landsbyerne Karou, Ouatagouna og Daoutegeft tæt på grænsen til Niger.

Et dokument fra det lokale præfektur viser, at 51 mennesker blev dræbt i de kordinerede angreb, hjem blev plyndret og kvæg stjålet.

Jihadisterne ankom på motorcykler og overraskede landsbyboerne.

En lokal embedsmand, der ikke ønsker at fremstå med navn af frygt for repressalier, siger at ’20 civile blev massakreret i Karou, fjorten blev dræbt i Ouatagoun, og andre civile blev dræbt i landsbyen Daoutegeft’.

En enhed i hæren blev sendt for at yde hjælp, siger en militærofficer, men det var svært, at kommunikere med hærenheden.

En kilde i en malisk ngo siger, at jihadisterne angreb landsbyernes kommunikationstårne.

Mali, et land i hjertet af Vestafrikas Sahel-region, har siden 2012 kæmpet mod jihadisterne oprør i landet.

Det er bevæbnede grupper, der knyttet til al-Qaeda og Islamisk Stat, som i øjeblikket står stærkt i Mali.

ritzau