Frankrig tilbyder gratis prævention til kvinder op til 25 år

Frankrig vil fra januar tilbyde gratis prævention til kvinder på op til 25 år.

Det meddeler landets sundhedsminister, Olivier Véran, torsdag.

Det skal blandt andet hjælpe kvinder, der i dag ikke har råd, med at få adgang til prævention. Tiltaget vurderes at komme til at koste omkring 21 millioner euro - godt 150 millioner kroner - årligt.

»Der er et fald i brugen af prævention blandt yngre kvinder, og det er primært af økonomiske årsager«, siger Véran til tv-stationen France 2.

»Det er ubærligt, at kvinder ikke kan beskytte sig selv, at de ikke kan få adgang til prævention, hvis de ønsker det, fordi det er for dyrt«, siger han.

Det er i dag allerede muligt for piger og kvinder i aldersgruppen 15 til 18 år at få gratis prævention i Frankrig.

Præventionen dækker blandt andet over p-piller, p-ringe og minipiller.

I Danmark skal alle selv betale for prævention, hvis de ønsker at bruge det.

