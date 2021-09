Indespærrede migranter dør i skoven. Imens kommer Danmark med 15 kilometer pigtråd

På 48. døgn sidder en gruppe på 32 afghanske flygtninge klemt sammen i skoven ved den polske landsby Usnarz Gorny på grænsen til Hviderusland. De er omringet. I en radius af 20 meter står bevæbnede hviderussiske og polske grænsevagter på hver sin side. Ingen af de to lande vil lukke flygtningene ind.

Siden foråret har Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, lokket migranter og flygtninge fra især Afghanistan, Irak og Syrien til at bruge Hviderusland som genvej til Europa. Et træk, der af EU og dets medlemslande opfattes som en hævnaktion efter EU’s sanktioner mod Hviderusland. EU-landene Polen, Litauen og Letland har mærket et stigende migrantpres hen over sommeren, og som konsekvens erklærede de i starten af måneden nødretstilstand på deres grænser til Hviderusland, så ikke engang hjælpeorganisationer kan komme ind i området.