USA har i dyb hemmelighed placeret tropper i Taiwan og kommer nu med en advarsel til Kina

Forholdet mellem USA og Kina har taget et nyt dyk, efter at avisen The Wall Street Journal har afsløret, at USA i mindst et år i dyb hemmelighed har haft specialtropper udstationeret i Taiwan.

Avisen citerer unavngivne amerikanske embedsmænd for, at det drejer sig om cirka 24 elitesoldater samt et ikke nærmere specificeret antal marinesoldater, som har trænet taiwanesiske militærstyrker i bedre at kunne modstå et angreb fra Kina.