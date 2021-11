Rigmand tog hele verden ved næsen i et gigantisk bedrag

Verden gjorde store øjne, da Nicaraguas præsident, Daniel Ortega, revnefærdig af stolthed for 8 år siden kunne meddele, at den stenrige kineser Wang Jing agtede at bygge en kanal tværs gennem hans land og således forbinde Stillehavet med Atlanten. Det kolossale projekt havde et budget på 325 milliarder kroner, det ville aldeles overgå Panamakanalen, som hidtil har haft shippingmonopolet mellem de to have, og straks give Nicaragua en nøglestatus i den globale handel.

Wang Jing blev modtaget med fanfarer i Managua i 2013, og Ortega var ude af sig selv af glæde. »Hvor mange år har vi ikke været på ørkenvandring i vor søgen efter det forjættede land? Men nu er tiden kommet til at indtage det sammen med min broder Wang«, råbte præsidenten begejstret til sine landsmænd.