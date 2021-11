Teenageren, der skød to, bryder hulkende sammen, dommeren råber og desperat anklager er tæt på at tabe sagen

Den højspændte retssag mod Kyle Rittenhouse, der i en alder af blot 17 år skød tre mennesker under Black Lives Matter-uroligheder i Kenosha, Wisconsin sidste år, nåede et dramatisk klimaks onsdag, hvor Rittenhouse for første gang fortalte sin side af historien og tog alle midler i brug for at demontere anklagerne om overlagt mord.