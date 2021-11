For to måneder siden døde 119 indsatte i fangeopgør i Ecuador. Nu er den gal igen i samme fængsel

Mindst 58 indsatte er dræbt i et fangeoprør i Ecuador, oplyser politi i landet lørdag. Yderligere 12 er såret i de voldsomme sammenstød i fængslet i Guayaquil, der er Ecuadors største by. Tallene er foreløbige, tilføjer en talsmand for politiet.

Urolighederne begyndte fredag. Guvernøren i Guayas-provinsen, Pablo Arosemena, tilføjer, at politiets indgriben har »reddet liv« blandt de mange indsatte.

Guayas 1-fængslet, hvor fangeoprøret fandt sted, blev ramt af lignende voldelige optøjer i september. Her blev 119 indsatte dræbt i et af de værste fangeoprør, Latinamerika har oplevet. Ofte er det blodige sammenstød mellem medlemmer af forskellige narkobander, der udvikler sig til fangeoprør.

Ud over, at bander fører krig mod hinanden bag fængselsmurene, er der også langt flere indsatte i Guayas 1-fængslet, end det er beregnet til. Fængslet blev bygget til 5.300 fanger, men huser i dag omkring 8.500. I alt er næsten 300 fanger blevet dræbt i Ecuadors fængsler alene i 2021.

Efter det store fangeoprør i september indførte Ecuadors præsident, Guillermo Lasso, to måneders undtagelsestilstand i et forsøg på at få kontrol med den vold og uro, som landets narkokriminelle står bag. Han har også udpeget en ny forsvarsminister, blandt andet for at løse problemerne med landets fængsler.

Også uden for fængslerne er der problemer med vold og drab. Ecuador har fra januar til oktober i år registreret næsten 1.900 drab. Det er en betydelig stigning sammenlignet med 2020, hvor landet registrerede omkring 1.400 drab.

