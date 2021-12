Valgkampen er i gang med fysisk vold og en retorik, som leder tankerne hen på dystre epoker i Europas historie

Den franske valgkamp går i gang med fysisk vold og en retorik fra det yderste højre, som i værste fald leder tankerne hen på dystre epoker i Europas historie, og ingen kan beskylde franskmændene for at foretrække bløde løsninger.

Ifølge meningsmålingerne vil over 45 procent af vælgerne stemme på kandidater på de to yderfløje, som ønsker Frankrig helt eller delvis ud af EU og Nato, som enten arbejder for fri indvandring eller en lukket dør for flygtninge og indvandrere, og som omtaler politiske modstandere i hadefulde vendinger.