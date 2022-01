London har udvidet deres zone for ren luft – og det ser ud til at virke

For at gøre Londons luft renere har storbyen indført en såkaldt ultralav udledningszone med særlige krav til bilernes forureningsgrad. Når bilister i gamle bilmodeller kører ind i Ultra Low Emmision Zone, skal de betale en afgift på 12,5 pund, cirka 110 kroner. I oktober blev ren-luft-zonen, der blev indført i Londons bycentrum i 2019, gjort 18 gange større, hvorfor den nu måler 380 kvadratkilometer.

Data fra den første måned viser, at 92 procent af alle biler i zonen lever op til kravene og dermed slipper for afgift. I gennemsnit er der nu 47.000 færre af de ældre mere forurenende biler i zonen dagligt sammenlignet med to uger før udvidelsen. Det er en reduktion på 37 procent. Ændringen betyder også, at færre vælger bilen i det hele taget – der er nu 11.000 færre biler dagligt i zonen.