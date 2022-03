De smører patroner ind i svinefedt: Kontroversiel milits kan give Ukraine problemer

Putin siger, at ukrainske ’nazister’ har magten i landet. Derfor er det stærkt uheldigt, at den bevæbnede Azov-gruppe tager del i kampene på ukrainsk side, mener forsker, der advarer om, at højreradikale kan blive inspirerede til at drage i krig.