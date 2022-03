Sådan er hverdagen i Sankt Petersborg: »Det er meget deprimerende at se så mange butikker lukke«

Politikens journalist Jonas Schrøder-Andreasen har talt med russiske Anton og Aleksej for at forstå, hvordan hverdagen i Sankt Petersborg er lige nu. Anton og Aleksej er begge mænd i 20’erne. Anton er single og arbejdsløs, og Aleksej er studerende og bor med sin kæreste. Politiken bruger dæknavne for at beskytte mændenes identitet. Jonas Schrøder-Andreasen har talt med mændene hver for sig, men interviewene er her skrevet sammen.