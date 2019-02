Endnu en demokrat melder sig som alternativ til Trump: »Senatets første veganer« vil være præsident

Præsidentvalg

Det næste amerikanske præsidentvalg finder sted 3. november 2020.

Inden da afholder de enkelte delstater primærvalg for at vælge det enkelte partis præsidentkandidat. Det første primærvalg bliver i Iowa 3. februar 2020. Herefter følger tre mindre stater, før det for alvor går løs 3. marts med primærvalg i ni stater, blandt dem store stater som Californien og Texas.

Processen kulminerer ved de to store partiers konventer, hvor de officielt udpeger deres præsidentkandidater. Demokraternes konvent vil finde sted 13.-16. juli 2020, mens Republikanerne holder deres 23.-27. august.

Der er også et par mindre partier, ligesom det er muligt at stille op til præsidentvalget som uafhængig.

Vis mere