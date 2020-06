Bolton ser muligt genvalg af Trump som potentiel katastrofe Med en bogudgivelse nu mener eks-rådgiver, at hans afsløringer om Trump får størst mulig effekt.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Præsidentvalget i november 2020 er USA's sidste mulighed for at undgå meget skadelige konsekvenser af Donald Trumps tid som præsident.

Det siger den tidligere nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton i et interview med ABC News søndag aften lokal tid.

Interviewet er det første større af slagsen, inden Bolton tirsdag udgiver en ny bog om sin tid i Det Hvide Hus, som afslører flere belastende oplysninger om præsident Donald Trump.

»Jeg håber, at han (Donald Trump, red.) i historiebøgerne vil blive husket som en præsident med én embedsperiode, der ikke sendte landet ud i en nedadgående spiral, som vi ikke kan komme ud af«, siger Bolton.

Bolton er erklæret tilhænger af Trumps parti, Republikanerne, men ser ikke præsidenten som 'en konservativ republikaner'.

»Vi kan godt komme tilbage efter én præsidentperiode. Det har jeg total tiltro til, selv om der måske ikke sker det mirakel, at en konservativ republikaner bliver valgt i november. To præsidentperioder, det er jeg mere bekymret for«, siger Bolton til ABC News.

I bogen skriver Bolton blandt andet, at Trump søgte hjælp fra Kinas præsident, Xi Jinping, til at blive genvalgt. Han kalder også Trump 'uegnet' til at være præsident.

Kritikere har undret sig over Boltons motivation for at udkomme med en bog nu, flere måneder efter at han potentielt kunne have vidnet i rigsretssagen.

I interviewet med ABC siger han, at han har 'en forpligtelse til at lade det amerikanske folk vide, hvad der sker i Det Hvide Hus, og hvad deres leder går og laver'.

Bolton forklarer, at var der kommet en stævning fra det republikansk-dominerede Senat, havde han stillet op og givet vidneforklaring.

Men generelt er han stærkt kritisk over for Demokraternes håndtering af sagen, som endte med, at Trump kunne blive siddende som præsident.

Han tror derfor ikke, at hans vidneforklaring havde haft den ønskede effekt.

»Folk havde allerede besluttet sig på Capitol Hill (hvor Kongressen ligger, red.), og min fornemmelse var, at midt i alt det kaos ville ingen have lagt mærke til det«, siger han til ABC News.

Håbede, han kunne ændre systemet indefra

Til ABC News' spørgsmål om, hvorfor han blev 17 måneder som rådgiver for Trump, hvis han var så meget imod præsidenten, svarer han, at han som rådgiver stadig troede, at han kunne ændre systemet indefra.

Bolton siger til det amerikanske medie, at han til november hverken vil stemme på Trump eller Biden, der har fået nok stemmer til at blive nomineret som Demokraternes præsidentkandidat.

Han vil finde 'en konservativ republikaner' at stemme på.

En dommer i USA afviste lørdag det amerikanske justitsministeriums forsøg på at stoppe udgivelsen.

Domstolen anerkender dog, at bogen indeholder hemmeligstemplede oplysninger.

ritzau