Kampagnechef forudså 1 million tilhørere: Men Trump måtte tale for kun 6.200 tilhængere

Donald Trump har det bedst, når han har et publikum. Et enormt publikum, ikke bare et lille ét.

6.200 tilhængere er tydeligvis ikke nok, uanset hvor begejstrede de er for præsidentens ord og optræden.

Derfor er det træls at være Brad Parscale lige nu. Han er Trumps kampagnechef og står derfor i spidsen for præsidentens arbejde på at blive genvalgt til Det Hvide Hus.

Parscale har tilsyneladende lovet Trump, at det første vælgermøde siden coronaen ville blive stort. Enormt.

I stedet blev det en i trumpsk målestok en dyb fiasko. BOK Centeret havde kun fået fyldt en tredjedel af sæderne i salen, der kan huse 19.000 tilskuere. Uden for var der endda rejst ekstra scener til dem, der ikke forventedes at kunne få plads inden for. De ville i stedet kunne følge begivenheden på storskærm og ville få deres egen eksklusive ekstraoptræden af Trump og vicepræsident Mike Pence. Det blev der ikke brug for lørdag aften i Tulsa.

Det lave fremmøde huede heller ikke Ivanka Trump og Jared Kushner, præsidentens datter/rådgiver og svigersøn/seniorrådgiver. De to var ifølge CNN mildest talt utilfredse med, at Parscale havde lovet en betydeligt større tilhørerskare.

Falske billetbestillinger

En del af forklaringen kan være, at der tilsyneladende har været en kampagne i gang på sociale medier for at få folk til at bestille biletter uden at afhente dem og dermed give Trump-lejren en forventning om, at vælgermødet ville trække fulde huse. Det var da også hvad kampagnechefen selv gav udtryk for, da han for en uge siden lod vide, at der var bestilt over en million billetter til Trump-træffet.

Han har ifølge New York Times langet ud efter brugere af sociale medier for at kaste grus i maskineriet.

»Den omstændighed, at medierne i en uge havde advaret folk fra at dukke op på grund af corona og demonstranter, havde sammen med de nylige billeder af amerikanske byer i brand, en mærkbar indvirkning på folks lyst til at komme med familien og børnene til vælgermødet«, lød hans reaktion.

Hvorefter han afviste, at det kan få følger for hans job. Han er, fremgik det, blevet fyret 85 uger i rad.

Det amerikanske præsidentvalg gennemføres til efteråret. Lige i øjeblikket står hans modstander, Joe Biden, ifølge meningsmålingerne til at trække flest stemmer.

Foto: Nicholas Kamm/Ritzau Scanpix Der var god plads i BOK Centeret under Trumps tale.