Trumps læger: Præsidenten kan måske udskrives mandag

USA's præsident, Donald Trump, er fortsat i bedring. Det siger hans læge, Sean Conley, søndag.

»Siden vi sidst talte, har præsidenten fortsat bedringen. Som med alle sygdomme er der hyppige op- og nedture i forløbet«, siger Conley på en briefing udenfor Walter Reed Medical Center, hvor præsidenten er indlagt.

Præsidenten kan muligvis udskrives og komme tilbage til Det Hvide Hus allerede mandag, siger en anden af lægerne, Brian Garibaldi fra Johns Hopkins University.

»Vores plan for i dag er at få ham til at spise og drikke, være oppe og ude af sengen så meget som muligt og være mobil«, siger Garibaldi ifølge nyhedsbureauet AFP.

»Og hvis han fortsat ser ud til og føler sig så godt tilpas som i dag, er det vores håb, at vi kan planlægge en udskrivelse allerede i morgen til Det Hvide Hus, hvor han kan fortsætte behandlingen«, uddyber han.

Trump er oppe og går rundt på det særlige afsnit, hvor han er indlagt, siger lægerne.

Præsidenten havde høj feber fredag morgen og et iltindhold i blodet, der lå lige under 90 procent. Det fik Conley til at tage beslutningen om at sende ham på hospitalet.

Læge præciserede forløbet

Siden fredag morgen har Trump ikke haft feber, og hans vitale funktioner er stabile, oplyser en anden af lægerne, Sean Dooley. Iltniveauet i blodet er atter tilbage på 98 procent. Trump er oppe og går rundt på det særlige afsnit, hvor han er indlagt, siger lægerne.

Conley benyttede også lejligheden til at opklare noget af den forvirring, der var opstået efter lørdagens briefing. Her stod det ikke klart, hvorvidt præsidenten havde fået ilt og i givet fald hvornår. Lægen præciserer, at Trump fik ekstra ilt i en time fredag, hvor præsidenten havde feber og var træt.

På søndagens briefing blev det desuden oplyst, at Trump har fået sin anden dosis af lægemidlet Remdesivir. Han fik første dosis lørdag.

Desuden bliver han behandlet med steroider, som han fik for første gang søndag, og en antistoffer fra biotekvirksomheden Regeneron.

Ritzau