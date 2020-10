»Topmål af uansvarlighed«: Kritikken hagler ned over coronasyg Trump efter køretur

Kritikken vælter ned over den coronasmittede præsident Donald Trump, efter at han søndag fik sine Secret Service-folk til at køre sig en tur i sin store SUV, så han kunne vinke til en flok tilhængere, der står vagt uden for Walter Reed National Military Medical Center i Maryland, hvor han er indlagt.

En af kritikerne er lægen James Philips, der selv arbejder på Walter Reed-hospitalet og desuden er chef for en afdeling for katastrofemedicin ved George Washington University. Han skriver på Twitter, at præsident har sat sine medarbejderes helbred på spil med et »politisk teater«.

»Den præsidentielle SUV er ikke kun skudsikker, men hermetisk forseglet mod kemiske angreb. Risikoen for at overføre covid-19 i den er så høj, som tænkes kan, bortset fra under medicinske behandlinger. Uansvarligheden er forbløffende. Mine tanker er med Secret Service, der er tvunget til at lege med«, skriver dr. James Phillips og fortsætter: