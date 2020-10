Kommission aflyser næste tv-debat mellem Trump og Biden

En planlagt tv-debat mellem præsident Donald Trump og Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, 15. oktober er aflyst.

Det oplyser Kommissionen for Præsidentdebatter (CPD) i en erklæring fredag lokal tid.

Det sker, fordi begge kandidater har meddelt, at de har 'andre planer denne dag'.

»Det står nu klart, at der ikke bliver nogen debat 15. oktober«, skriver CPD, som i stedet vil rette fokus mod den sidste præsidentdebat 22. oktober i Nashville i delstaten Tennessee.

Aflysningen kommer, dagen efter at Trump afviste at deltage i en virtuel præsidentdebat.

»Jeg kommer ikke til at lave en virtuel debat«, sagde Trump i et interview med Fox Business.

Meldingen kom, umiddelbart efter at Kommissionen for Præsidentdebatter tidligere torsdag havde besluttet, at den næste præsidentdebat skulle afholdes virtuelt som følge af Trumps sygdomsforløb med covid-19.

Trump mener dog ikke, at han udgør nogen smitterisiko.

»Jeg tror overhovedet ikke, at jeg er smittefarlig«, sagde Trump til Fox Business torsdag.

Ansigt til ansigt

Samtidig lagde præsidenten op til, at debatterne kunne finde sted andre dage end hidtil planlagt - og at kandidaterne vel at mærke skulle mødes ansigt til ansigt.

Trumps valgkampagne foreslog således, at debatterne henholdsvis 15. og 22. oktober blev flyttet en uge.

»Amerikanerne fortjener at høre de to præsidentkandidater direkte 22. og 29. oktober«, sagde Bill Stepien, som leder Trumps kampagne.

Bidens lejr havde foreslået, at næste uges nu aflyste debat blev flyttet til 22. oktober. Men den har afvist en debat 29. oktober - få dage før valget 3. november.

»Præsident Donald Trumps uberegnelige opførsel giver ham ikke ret til at omskrive kalenderen og finde nye datoer efter sit forgodtbefindende«, hed det i en udtalelse fra Bidens valgkampagne.

Bidens kampagne henviser til, at der i de sidste 40 år aldrig har været holdt en debat så tæt på valget, som hvis der skulle være debat 29. oktober.

ritzau