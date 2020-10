Pfizer håber at tage næste skridt mod coronavaccine i november

Medicinalgiganten Pfizer håber, at den i tredje uge af november kan lægge en ansøgning hos de amerikanske myndigheder om nødbrug af en vaccine mod corona, oplyser selskabets topchef, Albert Bourla, i en udtalelse. Pfizer arbejder sammen med det tyske biotekselskab BioNTech om en vaccine mod covid-19.

De amerikanske myndigheder har en lynproces til særligt vigtige vacciner. Her bliver vacciner godkendt hurtigere under særlige omstændigheder. I den proces skal producenten vise, at vaccinen har vist sig sikker hos forsøgspersoner gennem to måneder. Det forventer Pfizer at kunne opnå i tredje uge af november. Desuden skal producenten påvise, at vaccinen har en effekt. Det forventer Pfizer at have data, der påviser, ved udgangen af oktober.

Opdateres ...

ritzau