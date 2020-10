Kvindemarcher i USA forlanger Trumps dommerplan skrottet

Tusindvis af demonstranter var lørdag på gaden i flere byer i USA for at vise deres modstand mod præsident Donald Trumps beslutning om at indsætte en ny, konservativ højesteretsdommer kun få uger inden valget 3. november.

Langt de fleste af dem, der deltog i protesterne, var kvinder. De bar skilte med slagord som ’Dump Trump’ og ’Trump/Pence: Ud nu’ samt opfordringer til at stemme ved valget. Andre bar billeder af den afdøde højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburg.

Trump har nomineret den konservative dommer Amy Coney Barrett til den post i USA’s Højesteret, der er blevet ledig med Ruth Bader Ginsburgs død. Demokraterne – og et flertal af amerikanerne – mener imidlertid, at det skal være op til den næste præsident at udpege den næste dommer.

Demonstranterne gik gennem gaderne tæt ved Det Hvide Hus i den amerikanske hovedstad, Washington, D.C.. Der var også var protester i andre storbyer.

»Det er virkelig vigtigt at være her og forsøge at opmuntre folk til at stemme Trump og hans kvindefjendske politikker ud«, siger Yvonne Shackleton, som var en af de omkring 300 demonstranter, der var samlet i New York.

Demonstrationer i alle 50 stater

Ifølge arrangørerne var der demonstrationer i samtlige af USA’s 50 stater. Demonstrationerne var inspireret af de kvindemarcher, der blev holdt lige efter Trumps indsættelse i 2017.

Men hvor kvindemarcherne dengang tiltrak millioner af deltagere, havde coronapandemien sat en begrænsning på antallet af deltagere denne gang.

Alle, der er forbeholdne over for at deltage i demonstrationen på grund af smittefaren, er blevet opfordret til at sende sms’er til venner og familie med opfordring til at stemme ved det kommende valg.

ritzau