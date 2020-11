Tre på stribe: Florida, Iowa og Ohio går alle til Trump

Den siddende præsident vinder yderligere tre delstater.

Donald Trump har ifølge nyhedsbureauet AP besejret demokraten Joe Biden i Florida, Iowa og Ohio.

Det er vigtige stater i kapløbet om at få flest af de valgmænd, som udpeger sejrherren.

Florida går til Trump, der også vandt delstaten i 2016, da modstanderen var Hillary Clinton.

Med sejren er præsidentens chancer for at vinde fire år mere i Det Hvide Hus blevet betydeligt større.

Det anerkendte statistikmedie FiveThirtyEight har tidligere forudsagt, at Trumps chancer for at vinde præsidentvalget vil stige fra under 1 procent til 30 procent, hvis han sejrer i Florida.

Solskinsstaten kan blive afgørende, da den kaster ikke færre end 29 valgmænd af sig.

Flere delstater går til Trump

Iowa er også en af de vigtige svingstater, hvor kampen om dens seks valgmændsstemmer har været særlig hård.

Ohio, der har en stor andel af arbejdervælgere, giver Trump 18 valgmandsstemmer.

De to delstatsresultater kommer på et tidspunkt, hvor kapløbet frem mod den kommende præsidentperiode fortsat er åbent. Ved 06.30-tiden dansk tid lå Joe Biden til at få flest valgmandsstemmer, men Donald Trump-kampagnen var i gang med en slutspurt frem mod målstregen.

Vinderen af præsidentvalget skal have mindst 270 valgmænd.