Mens stemmerne bliver talt op: Betjente er trukket i kampdragter for at beskytte valgkontor

Betjente er trukket i indsatsdragter som skudsikre veste og hjelme, efter flere bevæbnede demonstranter har samlet sig foran et valgkontor i Maricopa amt i Arizona, hvor det er lovligt at bære skydevåben.

Det skriver avisen The Guardian, og på Twitter beretter journalist for CBS 5, Briana Whitney, at hendes kollega er blevet truet på livet af en af demonstranterne.

Arizona er en af de vigtige svingstater, der fortsat tæller stemmer. I skrivende stund er 86 procent af stemmerne – ifølge The New York Times – talt op og den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden fører med 2.8 procentpoint.

Både nyhedsbureauet AP og Fox News har udråbt Biden som vinder af staten.

I følge lokalmediet Ktar News, kræver forsamlingen at »hver en stemme bliver talt med«, og omkring halv otte onsdag aften amerikansk tid forsøgte de fremmødte at komme ind på valgkontoret.

På Twitter skriver Maricopa amts valgansvarlige afdeling, at personalet på valgkontoret vil fortsætte deres arbejde og blive ved med at tælle stemmer. I følge det amerikanske medie CNN skal alle journalister forlade bygningen af sikkerhedsmæssige årsager.

I byen Phoenix – også i Arizona – har hundredvis af Trump-tilhængere samlet sig foran rådhuset.

Ifølge CNN er flere af demonstranterne her også bevæbnede.

Ved rådhuset råber demonstranterne »skam over Fox«, efter at tv-stationen Fox News tidligt havde udnævnt Joe Biden som vinder i delstaten. Det samme gør sig gældende foran valgkontoret.

Demonstrationer landet over

Det foreløbige valgresultat er langt tættere end forventet og beskyldninger om valgsvindel har ført til frygt for vold og optøjer. Ifølge nyhedsbureauet AP har der onsdag amerikansk tid været demonstrationer i flere amerikanske byer efter tirsdagens præsidentvalg.

I Detroit har endnu en stor gruppe af præsident Donald Trumps tilhængere samlet sig foran et valglokale. Her har de ligeledes forsøgt at bryde ind i valglokalet, men modsat i Arizona råber de fremmødte i Detroit: »stop med at tælle«. Amerikanske medier beskriver, at der er en hektisk stemning foran lokalet.

Onsdag har der også været demonstrationer i byer som Seattle, Philadelphia, Washington og New York.

Der er endnu ikke nogen meldinger om sårede i forbindelse med demonstrationerne.

Ifølge USA Today er mere end 100 organiserede demonstrationer planlagt i dagene frem til weekenden.

Ditte Lindblad /ritzau