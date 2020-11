Trump advarer Biden mod at erklære valgsejr

USA’s præsident, Donald Trump, advarer Joe Biden mod at erklære valgsejr. Det gør han på Twitter kort før midnat til lørdag dansk tid.

»Joe Biden bør ikke uretmæssigt gøre krav på præsidentembedet. Jeg kunne stille samme krav. Retlige procedurer er kun lige ved at begynde«, skriver præsidenten.

Trump har flere gange allerede erklæret sig som vinder af præsidentvalget.

»Hvis du tæller de lovlige stemmer, så vinder jeg nemt valget. Hvis du tæller de ulovlige og sent indkomne stemmer, så kan de (Demokraterne, red.) frarøve os sejren«, sagde Donald Trump natten til fredag dansk tid i sin første officielle tale siden valgnatten.

Trump har siden valgnatten og i adskillige tweets de efterfølgende dage hævdet, at han har vundet valget, ligesom han har rejst søgsmål i flere delstater for at få stoppet optællingen af stemmer.

Præsidenten mener, at Demokraterne snyder med stemmerne, men har ikke fremlagt nogen beviser for sine påstande.

Alt dette sker, mens flere vigtige svingstater fortsat er i gang med at optælle stemmer.

»Jeg havde sådan en stor føring i alle disse stater sent på valgnatten blot for at se føringen forsvinde på mirakuløs vis, som dagene gik. Måske vil disse føringer vende tilbage, idet vores retlige procedurer skrider frem«, skriver præsidenten på Twitter natten til lørdag dansk tid.

Joe Biden har for længst overhalet Trump under optællingen i nøglestaten Pennsylvania, hvor han natten til lørdag udbygger sit forspring, og Biden fører også optællingerne i Nevada og Arizona. Også i Georgia fører Joe Biden, om end hans forspring natten til lørdag på godt 4.000 stemmer er så beskedent, at der vil komme en omtælling.

Vinder Biden Pennsylvania, hvor der er 20 valgmænd på spil, vil han i januar blive indsat som USA’s næste præsident.

