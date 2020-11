Millioner af amerikanere opsøger nyt 'frit' socialt medie uden faktatjek

Skynd jer, og følg mig på Parler. Følg mig der, da jeg overvejer at droppe Facebook og Twitter, hvis de bliver ved med at censurere mig. Parler er et vidunderligt alternativ, og det har vokseværk. Vi har brug for jer SÅ HURTIGT SOM MULIGT. De går virkelig ind for ytringsfrihed der«.

Sådan skrev den højreorienterede amerikanske radiovært Mark Levin til sine 2,7 millioner Twitter-følgere tirsdag, fordi han flere gange har ramt den væg, Twitter satte op i foråret for at inddæmme misinformation. Mark Levin er midlertid kun én blandt mange republikanere, der forsøger at mobilisere sine følgere væk fra de store sociale medier.

Parler er et socialt medie skabt efter Twitters model, men med udgangspunkt i den ytringsfrihed, mange amerikanere efterhånden mener ikke længere findes på techgiganterne som Facebook og Twitter.