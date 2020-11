Millionbyer i Californien lukker ned efter smittestigning

På grund af en kraftig stigning i antallet af nye coronasmittede bliver der mandag indført udgangsforbud og flere andre restriktioner i millionbyen San Francisco i delstaten Californien. Det siger byens borgmester, London Breed, lørdag.

Udmeldingen kommer, efter at Californiens største by, Los Angeles, for nyligt indførte udgangsforbud og nye restriktioner for at inddæmme spredningen af virusset. Udgangsforbuddet i San Francisco betyder, at ikke-essentielle virksomheder fra mandag skal holde lukket fra klokken 22 til klokken 05 om morgenen. I samme tidsrum vil det også være forbudt for medlemmer af forskellige husholdninger at mødes.

Udgangsforbuddet vil som udgangspunkt vare frem til 21. december, oplyser borgmesteren. Det vil også gælde i amtet San Mateo uden for millionbyen, hvor antallet af smittetilfælde også er kraftigt stigende.

Ud over udgangsforbuddet vil flere indendørs forretninger blive påkrævet at lukke eller reducere kapaciteten allerede fra søndag, siger London Breed.

»Jeg ved ikke, hvordan jeg kan sige det mere tydeligt. Det her er den farligste periode, vi har stået over for under denne pandemi«, skriver hun på Twitter.

»Lad være med at rejse eller mødes med andre. Vi er nødt til at få det her under kontrol nu, og vi har ikke råd til at lade tingene fortsætte på den her måde«.

Ifølge borgmesteren registrerer San Francisco for tiden i gennemsnit 118 nye tilfælde af coronavirus om dagen i forhold til 73 om dagen i den første uge af november.

Californien indførte for en uge siden et natligt udgangsforbud over store dele af delstaten. Dengang gjaldt det ikke i San Francisco, fordi byen på det tidspunkt ikke var klassificeret som et af de hårdest ramte områder, hvilket har ændret sig nu.

USA har i alt registreret 13,2 millioner smittede under pandemien ifølge tal fra Johns Hopkins University. Langt flere end noget andet land i verden.

ritzau