Hun bliver Bidens ansigt udadtil

Den kommende præsident i USA, Joe Biden, og hans vicepræsident, Kamala Harris, har søndag udnævnt de personer, der skal lede kommunikationsafdelingen i Det Hvide Hus. Holdet består udelukkende af kvinder, skriver CNN.

»Jeg er stolt af at præsentere den første kommunikationsafdeling i Det Hvide Hus, som udelukkende er sammensat af kvinder. Disse kvalificerede og erfarne kommunikatører medbringer forskellige tilgange til deres arbejde, og de er engagerede i at gøre det her land bedre«, udtaler Biden i en meddelelse.

Med på holdet er Jen Psaki, som var den tidligere præsident Barack Obamas kommunikationsdirektør. Psaki skal være Bidens pressesekretær, skriver CNN.

Hun har været en del af tre præsidentvalg. Hun rejste med Obama og Biden-lejren i 2008 og i 2012, og så var hun stedfortrædende pressesekretær for demokraten John Kerrys kampagne, da han i 2004 stillede op mod George W. Bush.

Kate Bedingfield bliver ny kommunikationsdirektør i Det Hvide Hus. Hun har været vicedirektør for Joe Bidens kampagneteam. Pili Tobar, Karine Jean-Pierre, Symone Sanders, Ashley Etienne og Elizabeth Alexander udgør resten af afdelingen. De har alle været en del af Bidens valgkampagne.

Elizabeth Alexander skal fungere som kommunikationsdirektør for Det Hvide Hus’ kommende førstedame, Jill Biden. Samme rolle spillede Alexander for Joe Biden, da han var senator. Desuden var hun hans pressesekretær, da han var Barack Obamas vicepræsident fra 2009-2017.

Kamala Harris, som skriver historie som den første kvindelige vicepræsident, beskriver det nye hold som »erfarne, talentfulde og grænsebrydende«. I en udtalelse forklarer hun, at USA står over for store udfordringer. Både coronapandemien, den økonomiske krise og klimakrisen, men også racemæssig uretfærdighed.

»For at overkomme de udfordringer har vi brug for at kommunikere klart, ærligt og gennemsigtigt med det amerikanske folk«, lyder det fra Harris.

ritzau