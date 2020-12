Senatet trodser Trump med ja til forsvarsbudget

Automatisk oplæsning

Med stort flertal har det amerikanske Senat fredag godkendt et forsvarsbudget på 740 milliarder dollar.

84 af Senatets 100 medlemmer stemte for, mens 13 var imod.

Nu skal det videre til underskrift hos præsident Donald Trump. Men han har truet med at nedlægge veto mod det.

Hvis Trump gør alvor af den trussel, er der et tilpas stort flertal i både Senatet og Repræsentanternes Hus til, at to tredjedele af medlemmerne kan stemme for at ophæve præsidentens veto.

Den seneste version af det kommende års forsvarsbudget går imod Trumps ønsker. Det sætter blandt andet en foreløbig stopper for præsidentens planer om at trække amerikanske soldater ud af Tyskland.

Hvis det skal ske, skal USA’s forsvarsminister først fremlægge en analyse af konsekvenserne af en sådan beslutning.

Dernæst skal der gå mindst 120 dage, før de første af USA’s omkring 34.500 soldater i Tyskland kan sendes hjem eller til andre lande.

I det budgetforslag, der nu er sendt til Trumps skrivebord, forsøger Kongressen også at begrænse hans mulighed for at trække soldater ud af Afghanistan og Sydkorea.

Trumps trussel om veto bunder også i, at han har krævet, at Kongressen ophæver en juridisk beskyttelse af teknologiselskaber. Præsidenten ligger i strid med nogle af de store sociale medier, som ifølge ham er modstandere af konservative.

Trump har også truet med at nedlægge veto mod budgetforslaget på grund af et afsnit, der handler om at fjerne navne på sydstatsgeneraler fra USA’s militærbaser.

Forsvarsbudgettet på 740 milliarder dollar, der svarer til 4542 milliarder danske kroner, blev godkendt af Repræsentanternes Hus tidligere på ugen.

ritzau