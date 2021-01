Trump ser »nul risiko« for at blive tvunget fra posten

USA’s afgående præsident, Donald Trump, er ikke bekymret for, om den øvrige regering afsætter ham fra posten.

Det siger han under et besøg i Texas tirsdag.

»Det 25. forfatningstillæg udgør nul risiko for mig«, siger præsidenten.

Han henviser til den paragraf, som Demokraterne i Kongressen vil tage i brug for at få vicepræsident Mike Pence til at fjerne Trump fra embedet.

Det 25. tillæg til forfatningen kan tages i brug, hvis en præsident anses for ikke at kunne varetage embedet på forsvarlig vis.

Selv om Trumps embedsperiode udløber om otte dage, kræver Demokraterne ham afsat omgående. De anklager præsidenten for at have opildnet til de voldsomme optøjer ved kongressen onsdag i sidste uge.

Repræsentanternes Hus ventes senere tirsdag aften lokal tid at stemme om en resolution, der opfordrer vicepræsidenten til at tage det 25. tillæg i brug.

Pence ser dog ikke ud til at ville efterkomme kravet fra de demokratiske politikere - og et mindre antal republikanere - om at afsætte Trump.

Det er ventet, at Demokraternes næste skridt så vil være at stemme om at indlede en rigsretssag mod Trump. Den afstemning kan komme allerede onsdag.

I sin tale i Texas, der er Trumps første længere udtalelse, siden Kongressen blev angrebet onsdag, siger han, at en rigsretssag vil være »farlig« at tage hul på.

»Fup-rigsretssagen er en fortsættelse af den største og mest ondsindede heksejagt i vort lands historie«, siger Trump.

»Det skaber enorm vrede og splittelse og smerte, langt mere end de fleste mennesker forstår, og det er meget farligt for USA, især i denne følsomme tid«.

Præsidentens besøg i Texas var en anledning for ham til at beskue en del af den grænsemur, som er et symbol på hans stramme indvandringspolitik og som var et af hans helt store valgløfter, da han blev valgt i 2016.

ritzau