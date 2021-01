Magtfuld våbenlobby melder sig konkurs efter svindelanklager

Den amerikanske våbenlobby, National Rifle Association (NRA), har fredag indgivet sin konkursbegæring ved en domstol i Dallas i delstaten Texas.

Samtidig oplyser NRA, at den planlægger at flytte til Texas for at undslippe ’et korrupt politisk og regulerende miljø’ i New York, hvor den arbejder fra.

»Texas sætter pris på NRA’s bidrag, fejrer vores lovlydige medlemmer og tilslutter sig opretholdelsen af den forfatningsmæssige frihed«, skriver administrerende direktør Wayne LaPierre i et brev til medlemmerne.

Delstaten New York sagsøgte i august NRA for økonomisk svindel.

Ifølge justitsministeren i New York har NRA’s ledere kanaliseret millioner af dollar ned i egne lommer på ulovlig vis.

»NRA’s påståede finansielle status har langt om længe mødt sin moralske status: Konkurs, udtaler justitsminister Letitia James i en erklæring fredag.

»Vi vil ikke tillade NRA at gøre brug af dette (konkursbegæring, red.) eller nogen anden taktik for at undgå ansvar og mit kontors tilsyn«, tilføjer hun.

I erklæringen fra Wayne LaPierre udtaler han, at våbenlobbyen ikke er insolvent og tilføjer, at NRA er ’lige så økonomisk stærk, som vi har været i årevis’.

Ifølge anklageskriftet fra New York har NRA’s ledere brugt 64 millioner dollar - svarende til 393 millioner kroner - på blandt andet familieferier til Bahamas, privatfly og dyre restauranter.

Beløbet er ifølge anklageskriftet forsvundet fra NRA’s kasser i løbet af blot tre år.

I november sidste år sagde Letitia James, at NRA’s ledere ’brugte millioner og atter millioner fra NRA’s beholdninger til privat brug’.

Derudover skal pengene være gået til lukrative kontrakter med nære partnere og familiemedlemmer samt til at købe tidligere ansattes tavshed.

Korruptionen ’er så vidtrækkende’, at det er nødvendigt at opløse NRA helt, mener Letitia James.

Fredagens konkursbegæring vil sandsynligvis sætte retssagen i New York på standby, og flytter NRA til Texas, kan Letitia James miste sin magt til at opløse våbenlobbyen.

ritzau