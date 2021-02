Video viser, at uromagere kun var få meter fra Pence

Under andendagen i rigsretssagen mod Donald Trump er flere dramatiske videoklip fra stormen på Kongressen blevet vist.

Trump står anklaget for at have opildnet til urolighederne i og ved kongresbygningen 6. januar.

Derfor viser en af anklagerne, demokraten Stacey Plaskett, også videosekvenser fra stormen for at se nærmere på, hvad der skete den dag i begyndelsen af året.

I et af videoklippene forsøger politibetjent Eugene Goodman at dirigere uromagere væk, mens den daværende vicepræsident, Mike Pence, angiveligt befinder sig i rummet ved siden af senatssalen.

Trumps tilhængere var på et tidspunkt blot 30 meter væk fra Pence, da politibetjenten fik jagtet dem væk.

I videooptagelserne, som man blandt andet kan se på BBC, kan man se, at Pence efterfølgende bliver ført ned ad en trappe til et sikkert opholdssted sammen med sin familie.

»Mens Pence blev evakueret, begyndte oprørere at sprede sig gennem bygningen«, siger Plaskett under anden dag i rigsretssagen mod Trump.

Hun viser også videoklip af en folkemængde, der råber: Hæng Mike Pence. Uromagere skulle også have lavet en galge udenfor.

Trump beskyldte Pence for at svigte

Forinden havde Trump gentagne gange sagt, at Mike Pence havde haft beføjelser til at stoppe den godkendelse af valgresultatet, der netop var i gang under stormen, uden at Pence ønskede at gøre det.

Det førte ifølge Demokraternes anklager til jagten på Pence.

Kongrespolitiet evakuerede også Nancy Pelosi, der er lederen af Repræsentanterne Hus, under urolighederne ifølge Plaskett.

Derudover blev der vist billeder af ubudne gæster, der forsøgte at bryde ind på hendes kontor.

Trumps advokater, der ligesom Demokraterne har 16 timer til at fremføre deres argumenter, mener, at Trump ikke kan stilles ansvarlig for uromageres handlinger. Ifølge dem er Trumps retorik op til stormen beskyttet af ytringsfriheden.

De mener desuden, at rigsretssagen er politisk motiveret.

