En tredjedel af USA's militær nægter at blive vaccineret

Omkring en tredjedel af personellet i det amerikanske militær afviser at blive vaccineret mod covid-19.

Afslagsprocenten kom frem under en høring i Kongressen med en generalmajor. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, klassificerer fortsat covid-19-vacciner som valgfri, fordi de endnu ikke har modtaget en fuld godkendelse fra lægemiddelstyrelsen, FDA.

John Kirby, der er talsmand for Pentagon, siger, at afslagsniveauet blandt de ansatte i forsvaret er på niveau med den almindelige befolkning.

»Vi i militæret afspejler dybest set acceptfrekvensen i det amerikanske samfund«, siger Kirby ifølge AFP.

Han tilføjer, at over en million militærfolk i slutningen af denne uge vil have fået en vaccine mod covid-19.

Bedt om at hjælpe med vacciner

Regeringen i USA har bedt både militæret og Nationalgarden, der hører under delstaterne, hjælpe til med at vaccinere borgerne.

De fleste standardvacciner er obligatoriske for militært personel i USA. Men fordi covid-vaccinerne kun er godkendt til nødbrug, kan Pentagon ikke tvinge ansatte til at tage mod vaccinen.

»Juridisk set er der en reel grænse for at gøre det obligatorisk for vores soldater og deres familier«, oplyser talsmand John Kirby.

Han bemærker, at forsvarsminister Lloyd Austin er blevet vaccineret.

»Ministeren ønsker at mænd og kvinder i forsvaret træffer den beslutning, der er bedst for dem og deres helbred samt deres familiers helbred«, siger talsmanden.

Det er uvist, hvornår covid-19-vaccinerne eventuelt får en fuld godkendelse fra FDA. Militærfolk har ifølge radiostationen Voice of America oplyst, at det kan vare op til to år, før lægemiddelstyrelsen giver grønt lys.

Sammenlignet med de civile myndigheder har militæret mulighed for at indføre mere kraftfulde tiltag for at bekæmpe virusset og forhindre smittespredning. Blandt andet med streng adgangskontrol til militærbaser samt ved at straffe personer, som overtræder reglerne.

ritzau