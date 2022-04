New Yorks guvernør: »Vi vil bruge alle ressourcer på at bekæmpe det vanvid, der har ramt vores by«

Kriminaliteten i New Yorks metrosystem stiger. Senest affyrede en mand i tirsdags 33 skud i metroen i Brooklyn i New York. Skyderiet er den seneste i en lang række episoder i undergrundsbanen, der skaber utryghed i millionbyen. Men hvorfor er antallet af drab, skyderier og overfald steget så voldsomt i New York i det seneste par år?