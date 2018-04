Ytringsfrihed er blevet kapitaliseret af techgiganter

For 300 år siden gav oplysningstiden os troen på frihed, oplysning og demokrati. Store tænkere sang samme omkvæd om, at midlet til fremskridt var oplysning. Oplysning skulle bidrage til, at mennesket blev autonomt, myndigt og turde tænke selv. Frihed til ikke længere at lade sig styre af konge, gud og bibel.

Denne fremskridtsoptimistiske periode gav byggestenene til det demokrati, vi har i dag, med fri debat, magtens tredeling, videnskab, pluralisme og menneskerettigheder.

Men oplysningsprojektet er kommet i modvind i informationstidsalderen. Internettet begyndte som historien om et idealistisk decentraliseret miljø, hvor alle havde adgang og kunne komme til orde. Det var en opfindelse, som potentielt kunne være vejen til informationsfrihed. En oplysningens guldalder.

Om kronikørerne Anne Mette Lauritzen er kandidatstuderende i filosofi og tilknyttet Center for Information og Boblestudier på Københavns Universitet. Vincent F. Hendricks er professor samt leder af Center for Information og Boblestudier på Københavns Universitet. Frederik Stjernfelt er professor, leder af Center for Humanomics ved Aalborg Universitet København. Mads Vestergaard er ph.d.-stipendiat ved Center for Information og Boblestudier på Københavns Universitet.

Men digitale fremskridt kan ende med at blive demokratiske tilbageskridt. Tre digitale mastodonter, nemlig Facebook, Google (som ejer YouTube) og Twitter, har opfundet en forretningsmodel, der kan ses som en kapitalisering af en af de vigtigste menneskerettigheder: ytringsfriheden.

I FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder hedder det: »Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser«.

Ytringsfriheden er kommet under pres, fordi mastodonterne har fået en position, hvor de kan udøve magt over den offentlige samtale. Udøvelse af retten til frit at udtrykke sin mening sker ikke længere uden indblanding, fordi adgangen til information og reglerne for den offentlige samtale i stigende grad tilpasses og begrænses ud fra forskellige forretningshensyn. Opmærksomhed favoriseres frem for oplysning. Forretningsstrategien ergood for business, men bivirkningen er en voksende forstyrrelse af det offentlige rum.

Google, Facebook og (i mindre grad) Twitter er godt på vej til at skabe noget, som ligner et informationsmonopol, idet de dominerer størstedelen af internettets informationsstrøm. Internettet har vist sig at være et gæstfrit miljø for et winner takes all-system, som er konkurrenceforvridende.

Netværkseffekten er simpel: Man vil helst være på det netværk, hvor de andre er. Giganterne er nu så store, at de kan sidde på markedet og opkøbe enhver lovende internetvirksomhed.

Google har en markedsandel på 88 procent i USA og næsten 91 procent i Europa. Facebook har udvidet sin portefølje med WhatsApp, Messenger og Instagram. I USA kontrollerer Facebook mere end 75 procent af de sociale medier på mobilen.

Techgiganterne har fået magt over mediedistributionen, fordi de gradvis overtager annoncemarkedet med gratis deling af indhold på platformene. Det betyder, at traditionelle medier – som stadig er dem, der reelt producerer nyhederne – i stigende grad tilgås via sociale medier.

For eksempel angiver 55 procent af danskerne, at de får deres nyheder via Facebook. Konsekvensen er, at de traditionelle medier må underlægge sig Facebooks regelsæt – og at platformene i stigende grad udgør selve den demokratiske offentlighed.

Platformene er både praktiske og innovative. En central teknologisk drivkraft for politisk kommunikation og civilt engagement.

Fremskridtene har også medført opkomsten af store monopoler. Bag den nye digitale offentlighed findes en solid forretningsmodel, der ofte overses, fordi den almindelige bruger kun ser et gratis tilbud om søgning og deling af indhold på nettet. Men her gælder det også, at der ikke findes nogen gratis frokost. Som det siges online: If you’re not paying, you’re the product.

Det er en opmærksomhedsbaseret algoritmedrevet forretningsmodel. Den fungerer sådan, at algoritmerne er designet ud fra værdien af maksimal opmærksomhedsdeling, som optimerer profit for virksomheden. Brugernes opmærksomhed er en værdifuld ressource for alle med et budskab, en nyhed eller en vare at sælge. Deres opmærksomhed og adfærdsmønstre sælges til annoncører, som kan eksponere deres budskaber til et bredt publikum. Det fungerer så godt, at techgiganterne for længst har overhalet olieselskaberne som verdens rigeste.

Den nye censur kan være en konsekvens af virale chikanekampagner

Techgiganterne har med denne forretningsmodel skabt en algoritmisk offentlighed, hvor de selv er annoncemæglere.

Deres gratis ydelser har alene som mål at skabe trafik af brugere, der ser annoncerne. Det har medført, at det digitale marked er blevet kommercialiseret og helt afhængigt af annoncører, hvis primære kvalitetskriterium er publikums størrelse.

Det har i første omgang den effekt, at annoncemilliarderne suges væk fra medier, der faktisk producerer indhold, til techgiganterne, der ikke producerer andet end tilgængelighed til det indhold, andre producerer.

Det skaber en uoverskuelig krise for musikere, forfattere, journalister osv. – alle dem, der nu ikke længere bliver ordentligt lønnet for at producere indhold.

Men endnu værre: Ytringsfriheden bliver presset, fordi virksomhederne ud fra kommercielle interesser bestemmer reglerne for den offentlige samtale og adgangen til information.

Dette ses for det første ved, at muligheden for at ytre sig og nå et publikum er begrænset til ens evne til at høste og sprede opmærksomhed.

De ytringer, der giver mest opmærksomhed og dermed flest reklamekroner, får stor eksponering, mens de ytringer, som høster mindre, mestendels drukner i larmen. Ofte er de afgørende kriterier underholdningsværdi, konflikt og sensation. Tænk blot på den opsigtsvækkende (falske) nyhed: Paven støtter Trump.

Den blev en af de mest virale historier på Facebook i den amerikanske præsidentvalgkamp – produceret i Makedonien med profit for øje.

Sandhedsværdien var ikke central for spredningspotentialet.

For det andet ses presset på ytringsfriheden ved, at muligheden for at søge og modtage information kontrolleres. Brugernes søgefelt og nyhedsfeed er skræddersyet efter individuelle behov, interesser og standpunkter.

Derfor ser alle hver især forskellige versioner af internettet. Det er profitabelt for techvirksomhederne, fordi de med onlineovervågning tillader målrettet automatiseret annoncering, som får brugerne til at klikke, like og scrolle videre. Det er som på et kasino: Tricket er at få spillerne til at blive ved med at satse, i sidste instans tager kasinoet det hele. På nettet kan det betyde, at brugeren lukkes – og let selv lukker sig – mere og mere inde i en boble af konspirationsteorier, løgne og fingerede nyheder designet til den pågældende bruger.

Og for det tredje er techgiganternes retningslinjer støbt efter mindste fællesnævner, fordi de er globale. Hvis noget opfattes som krænkende et eller andet sted på kloden, så luges det ud – af hensyn til annoncørerne, naturligvis.

Det virkede måske harmløst, da Facebook censurerede Peter Øvigs uskyldige fotos af nøgne hippiebryster fra 60’erne. Men nu ser vi, at censuren breder sig til kontroversielle politiske udsagn, til religionskritik – til den slags ting, som oplysningen baserede sig på.

For techgiganterne er ytringer blot ’indhold’. Der er ikke forskel på nuttede katte, konspirationsteorier, Isis-propaganda og breaking news. Falske profiler og anonyme brugere kan udnytte platformene til at sprede propaganda og trusler.

Den måde information, ytringer og indhold spredes og distribueres på, kan ende med at have samme effekt som traditionel repressiv censur: at modvirke udbredelse og accept af farlige, undergravende eller ubelejlige ideer, tanker eller viden. Tidligere virkede censuren ved at undertrykke, forbyde og rense det offentlige rum for de uønskede meninger og ytringer. Statsmagten var ofte afgørende. I dag er det tæt på en umulig opgave, men lignende effekt af censur kan opnås ved at informationsdrukne eller så tilstrækkelig mistillid til afsenderen.

Den nye censur kan være en konsekvens af virale chikanekampagner. Den udnytter dynamikken i shitstorms til at pålægge det at tale offentligt store omkostninger.

Tænk blot på sagen om den seriøse journalist Abdel Aziz Mahmoud, som efter et ’koordineret angreb’ fik karantæne på Facebook.

Denne karantæne er især problematisk på platforme, hvor alt indhold kommer fra brugeren selv. Det kan sammenlignes med, at Mahmouds bankkonto blev frosset, så han ikke længere havde adgang til sin egen opsparing.

Censuren viser sig også som epidemier af misinformation. Hensigten er at ødelægge troværdigheden af valide informationskilder ved at drukne brugere i misinformation.

Under præsidentvalgkampen opstod ’nyheden’, som nævnt, at paven støtter Trump, men også, at Hillary Clinton tog del i en børneprostitutionsring i en kælder på en pizzarestaurant i Washington sammen med resten af det demokratiske parnas – og som dele af den etablerede presse var medsammensvorne i at holde skjult.

Endelig viser censuren sig som distraktionskampagner, der er drevet af bots og trolls. Formålet er at stjæle opmærksomhed og ekstremisere brugerne og dermed ændre dagsordenen i nyhedsstrøm og politik.

For eksempel blev Brexit-valget manipuleret ved, at 150.000 russisktalende Twitter-kontoer sendte beskeder ud, der talte for britisk nej til EU. Og op til Trumps valg maskerede ’troldefabrikken’ i Skt. Petersborg sig bag fiktive engelske og amerikanske Twitter-kontoer, der undergravede Hillary Clinton og såede tvivl om demokratiske institutioners troværdighed.

Traditionelt set har modgiften til censur været love, som netop garanterer ytrings- og pressefrihed, kombineret med journalistiske kodekser for etik som ramme for pressen rolle som uafhængig vagthund.