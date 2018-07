De ved allerede alt: Internetgiganter behøver ikke lytte til dine samtaler

Du har måske prøvet det. Sammen med en ven har du sat dig til rette på en café for at vende verdenssituationen over en kop kaffe. Alt imens ligger din telefon på bordet, og da du et par timer senere scroller igennem Instagram, dukker der pludselig reklamer op for netop dét, du og din ven diskuterede.

Mistanken er oplagt: Bliver min telefon mon aflyttet?

Det samme spørgsmål stiller den lovgivende forsamling i USA nu Google og Apple. Internetgiganterne har fået indtil 28. juli til at svare på, hvor vidtgående deres sporing af brugeres telefoner og optagelse af samtaler er, skriver The Washington Post.

I 1950’erne var det ufoer, der gjorde folk bange David Hand, statistiker og forfatter

Det er imidlertid ikke første gang, nogen har sat spørgsmålstegn ved de mistænkeligt målrettede reklamer. Bekymringerne fandt i april vej til den amerikanske kongres, hvor Mark Zuckerberg i løbet af en ti timer lang afhøring ihærdigt afviste alle beskyldninger om aflytning og kaldte det for »konspirationsteorier«.

Aflytning er en illusion

Frygt for aflytning er der da heller ingen grund til, lyder det fra Søren Debois, lektor på ITU og ekspert i it-sikkerhed. For selv om aflytning gennem telefonens mikrofon teknisk set er mulig, lytter Facebook og Instagram efter alt at dømme ikke til dine samtaler. Mere sandsynligt er det, at der er tale om tilfældigheder.

»Tænk på, hvor mange ting du taler med folk om, og hvor mange reklamer du ser: Der er ret stor sandsynlighed for, at noget, du har talt om, dukker op i en reklame«, siger Søren Debois og forklarer, at fordelene ved aflytningen desuden er væsentligt mindre end ulemperne.

FAKTA Gør dit digitale fodspor mindre Du kan selv mindske mængden af data, du giver til internetgiganterne. Politiken giver dig her tre konkrete metoder. Slå Siri fra. Selv om den talende telefonstemme højst sandsynligt ikke overvåger dig, bliver hun alligevel nødt til at lytte hele tiden for at kunne reagere på trigger-ordene ’hey, Siri’. Fjern lokalitetstjenester fra de apps, du ikke mener skal vide, hvor i verden du befinder dig. Det kan du gøre under din telefons anonymitetsindstillinger. Under anonymitetsindstillingerne kan du også begrænse mængden af reklamer. Tryk på reklamer, nulstil dit reklame-id og vælg herefter ’begræns reklamesporing’. Så vil du ikke længere modtage målrettede reklamer. Vis mere

»Der er risici og omkostninger forbundet med at aflytte telefoner: Det er formentlig ulovligt, og verden ville blive vred, hvis de fandt ud af det – og det går i forvejen ikke godt for sådan nogle som Facebook. Der skal altså være en voldsom gevinst, før det giver mening«, siger han.

Lektoren tvivler på, om aflytning overhovedet ville gøre reklamerne bedre – internetvirksomhederne har i forvejen adgang til tonsvis af personlig data, der kan bruges i reklamesammenhænge.

»Hvis jeg var Facebook, forestiller jeg mig, at jeg ville tænke, at det hverken kunne betale sig eller var nødvendigt«, siger Søren Debois.

Heller ikke den engelske statistiker og forfatter til bogen ’The Improbability Principle: Why Coincidences, Miracles, and Rare Events Happen Every Day’, David Hand fra Imperial College London, ser nogen forretningsmæssige fordele, der gør det attraktivt for internetvirksomheder at lytte til vores samtaler.

»Aflytning af samtaler er en illusion. Risikoen for bagslag er for stor, og det ville ødelægge deres virksomhed, hvis de gjorde det«, siger han og understreger, at aflytning blot ville få modstanden mod dem til at accelerere.

Ifølge ham bunder vores mistænkeliggørelse af de ekstremt målrettede reklamer i en grundlæggende angst for det ukendte. Årsagen til angsten har gennem historien skiftet, og nu har overvågning indtaget rollen som det søvnstjælende monster under sengen.

»Mennesker har altid været modtagelige over for denne mistænksomhed. Man skal ikke tænke længere tilbage end til 1950’erne, hvor det var ufoer, der gjorde folk bange«, siger David Hand.

Han nævner tv’et som et eksempel: Da den første tv-transmission startede tilbage i 1930’erne, blev der rapporteret om et stigende antal døde fugle på gaden. Frygten var, at stråling fra fjernsynene var skyld i den pludselige fugledød.

Virkeligheden var dog en anden, og antallet af døde fugle var ikke højere end hidtil. Folk begyndte blot at bemærke dem og forsøgte at finde en mening med fugledøden.

»Vi er udviklet til at kigge efter mønstre og sammenhænge, så vi kan finde føde og spejde efter rovdyr. Derfor kigger vi ubevidst efter tegn«, siger David Hand.