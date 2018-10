Henrik Føhns: Løbehjul er den nye disruption på byens gader

FOR ABONNENTER

'Juicere søges' var ikke et opslag på den lokale råkostbar, men et jobopslag, der for kort tid siden dukkede op i Danmark. Opslaget kom fra firmaet Lime. Men Lime laver ikke juice. Det er et amerikansk firma, som lejer elektriske løbehjul ud på gaden. Lime har siden februar etableret sig i mere end 100 byer i USA, Canada og Europa, og en juicer i deres sprogbrug er en person, som lader løbehjul op. Hvordan det kan blive et job, vender vi tilbage til.