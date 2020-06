Google indgår aftaler med medier: Siger det vil betale for nyheder Google indgår aftale med udvalgte medier i tre lande om betaling for nyheder. Det kommer efter års kritik.

Google vil begynde at betale særligt udvalgte udgivere i mediebranchen penge for deres nyheder.

Google planlægger at samarbejde med journalister og udgivere om at præsentere deres historie online.

Det gælder i første omgang medier i Tyskland, Brasilien og Australien, der er indgået partnerskabsaftaler med. Det skriver Google på sin blog torsdag.

Det kommer efter adskillige års hård kritik af Google, Apple og Facebook for at udsuge mediebranchen og skovle milliarder af annoncekroner, som tidligere var med til at understøtte aviser og andre nyhedsmedier.

Google forklarer ikke, hvordan det journalistiske indhold skal gøres tilgængeligt for brugerne. Det oplyses heller ikke, hvad udgiverne kan ventes at tjene på arrangementet og hvordan.

I Tyskland er samarbejdspartnerne ugemagasinet Der Spiegel og avisen Frankfurter Allgemeine.

Indtil nu har Google ifølge dpa hårdnakket afvist at betale for andre udgiveres nyhedsindhold. Det har bragt selskabet i et stærkt modsætningsforhold til udgiverne.

I Tyskland gælder det i særlig grad til mediehuset Axel Springer.

»En levende nyhedsindustri betyder noget, måske nu mere end nogensinde før, mens folk leder efter oplysninger, de kan stole på midt i en pandemi og en voksende bekymring for racemæssig uretfærdighed rundt om i verden«, skriver Googles næstformand, Brad Bender, på selskabets blog.

Selskabet siger, at det er dets agt at udbrede partnerskabet til endnu flere landes medier.

