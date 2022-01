Det er stadig et stort mysterium, hvordan den stærkt muterede omikron er opstået: »Jeg tænker, at både den anden og den tredje teori er meget plausible«

Omikron har hele 50 mutationer, der får den til at skille sig markant ud på det evolutionære stamtræ, som blev plantet i december 2019, da en coronavirus tog springet fra en flagermus til et menneske – formentlig med et andet dyr som mellemvært – og skød den pandemi i gang, som vi nu har døjet med i mere end to år.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her