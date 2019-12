Årets Fund når som regel sine mål: Det unikke tennistalent vil »blive som Federer. Eller Nadal for den sags skyld«

Det 16-årige tennistalent Holger Rune er Årets Fund efter et fortrinligt juniorår. Nu venter verdenseliten, og han er overbevist om, at han kan opfylde sine store drømme.

Nogle gange betyder et par simple ord bare mere end andre.

Sådan var det for det store danske tennistalent Holger Rune, der netop er kåret som Årets Fund i dansk idræt, da han trods sine bare 16 år trænede med nogle af sportens allerstørste stjerner ved sæsonfinalen i London. Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic. Som sagt: De allerstørste stjerner.





»Good shot«, sagde Roger Federer, tennishistoriens måske største spiller, for eksempel når unge Holger fra lille Danmark sendte et godt slag over nettet.

Og det var en af de gange, hvor simple ord bare betyder mere end andre.

»De er sgu meget søde. De ved jo godt, at jeg stadig er junior og måske var lidt nervøs, før jeg skulle spille med dem. Men det er også en stor inspiration at få ros af dem og se, hvordan de gør tingene. Der kan jeg godt tage nogle små ting fra dem med ind i mit spil«, siger Holger Rune.

2019 har været et fantastisk år for stortalentet. Han har vundet juniorernes French Open mod ældre konkurrenter op til 18 år, han har sejret i de unges sæsonfinale i Kina, han har sluttet sin tid i ungdomstennis som nummer et på verdensranglisten, før seniorsporten venter næste år. Og nu er han så blevet kåret som Årets Fund af Politiken, Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark.

»Det er super fedt, altså. Det giver selvtillid at løbe med prisen foran ni andre så gode atleter«, siger Holger Rune.

Tidligere har Kenneth Carlsen (1992), Kristian Pless (1999) og Caroline Wozniacki (2004) vundet prisen som tennisspillere – det er altså præcis 15 år siden, at Danmarks største navn inden for sporten blev Årets Fund. Nu, hvor Wozniacki er ved at stoppe karrieren, står Holger Rune klar til at træde ind i verdenseliten.

»Danmark er jo et lille land. Derfor er det også vildt at se, at en som Caroline Wozniacki er kommet så langt, har vundet en grand slam og været nummer et i verden så længe. At det også kan lade sig gøre i Danmark, hvor tennis er en relativt lille sport, giver mig en tro på, at jeg også kan nå derhen«, siger Holger Rune.

Men det kommer langt fra af sig selv. Han træner gerne seks timer om dagen – fysisk, det tekniske i tennis-spillet og mentalt – »så der er fuldt program på«, som han udtrykker det. Det er også nødvendigt for at tage det næste og store skridt ind i voksenrækkerne.

»I forhold til selve mit tennisspil skal jeg måske finpudse små ting, men der er jeg allerede langt. Jeg synes, at det især kræver noget mentalt. At vide, hvordan jeg skal spille mine point i de situationer, hvor der er pres på. Så kræver det selvfølgelig også noget fysisk for at kunne klare de store dueller«, siger Holger Rune.

Hans oprindelige mål for 2020 var at nå top-400 i verden, men de tidlige ambitioner har fået et nøk op. Det kommer sig af flere simple ord med stor betydning. Til seniorernes sæsonfinale trænede han også med den 22-årige tysker Alexander Zverev, der er en fast del af verdenseliten. Og han var imponeret af danskeren.

»Han spurgte mig, hvad mine mål var. Jeg svarede, at det til at starte med var top-400, og inden jeg nåede at sige mere, brød han ind og sagde: »Top 100 by the end of the year«. Jeg grinte lidt, men han sagde, at jeg skulle lade være med at grine, men gå efter det. Så blev det mit nye mål«, siger Holger Rune, der på sigt godt tør drømme stort:

»Mit mål er at blive som Federer. Eller Nadal for den sags skyld. Jeg vil kæmpe mit bedste i alle kampe og vinde så meget som muligt. Det kan måske lyde vildt, men jeg har altid sat overliggeren højt – og jeg når som regel mine mål«.