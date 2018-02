Så længe der er noget, man kan ønske sig, er der håb endnu

FOR ABONNENTER

I en meget berømt – og seriøst fantastisk – historie står Anders And lænet op af et skuffejern og filosoferer over, hvad der mangler i hans liv. Og så er det jo, at han ytrer de udødelige ord, mange af os andre siden har citeret i forskellige situationer: »Bare jeg dog havde penge, masser af penge«. Og man forstår ham. Thi havde han ubegrænsede økonomiske midler, ville han ikke have nøde at slide og slæbe på Onkel Joakims bedrift for at tjene til føden. Så kunne han i stedet drive og dase, nyde efter forgodtbefindende og aldrig være tvunget til at løfte en doven finger.