På et tidspunkt vender du snapsen, silden og bordpynten ryggen og går

Man ku’ sagtens koge alle mine psykosessions ned til én sætning: Når nogen spytter på dig, så vender du dig om og går. Jeg var til en sammenskudsnadver skærtorsdag, og jeg har det lidt stramt mæ’ påsken. Det er hele setuppet mæ’ hanegal, korsfæstelser og 30 sølvpenge, soldater og eddike blandet mæ’ sild og snaps.

Jeg er sikker på, jeg satte en farvefilm i hjernen, inden jeg gik fra Vanløse i en skriggrøn syntesekjole, en hellang mosgrøn velourkåbe og lilla støvler. Fordi man må gøre noget ud af sig selv, osse af hensyn til andre og vise, at man er head over heels. Forstår alligevel ikke helt, hvorfor man på skærtorsdag skal sidde og smæske og drikke O.P. Snaps af vandglas, da det først er påskemorgen, man slukker for sorgen.

12 til bords

Men jeg genopstander så fra metrohullet på Christianshavns med en sort-hvid film på hjernen. Sneen fyger, bumserne ryger. På en metrorist sidder et menneske og kæver den, mens hans nervesvækkede hund ser på ham, som var han Gud. På torvet, ved busstoppestedet mod Amager, har en tyk kvinde med torskeøjne plantet sig selv midt på fortovet. Der står hun.

Alle siger ingenting. Nogen gestikulerer, at jeg bare skal lade det gå ind ad det ene øre og ud ad det andet

Vi skulle have været 18 til bords, vi er 12. Jeg er af religiøse årsager lettet over, at vi i det mindste ikke er 13.

Jeg spø’r, hvor resten af selskabet bli’r af. En ligger brak, andre kører rundt i trekantsområdet.

Her er frauensild, kålpølse, mayonnaise, og firkantet vin med sorte vandhaner. Jeg sætter mig for bordenden ved vinduet, da jeg er fan af luft og albuerum.

Så ringer det på døren. Ind kommer hr. Brak, som allerede ligner en ligbleg opstandelse. Han sætter sig for den anden bordende, som er et appendiksbord til det oprindelige. Bordenden vælter, da den er en masonitplade stavret op på et strygbræt. Hr. Brak er træt. Han hviler sine albuer på bordet. Strygebrættet klapper i, en punch af rødvin, øl og snaps missilsøger over i værtindens dobbeltseng. Silence. Snapse går rundt. Jeg drikker ikke snaps. Jeg har prøvet. Jeg må slet ikke drikke, da jeg ikke har hjernekapacitet til det. Altså jeg må da gerne nyde et glas vin, men så stopper festen. Si’r de.

Dejser om

Hr. Brak baksevakler stenet ned ved siden af mig. Baggrundsmusikken er for høj ’One More Cup of Coffee’, og det ku’ bordherre godt ha’ brug for. Spø’r ham, hvilket Bob Dylan-nummer han ville ta’ mæ’ sig til en øde ø, hvis han nu kun måtte ta’ et eneste nummer mæ’. Jeg skjaa ikk’ til no’n øde ø. Godt svar. 10 point.

Hr. Brak har problemer med mundvandet. Mayornaisen sidder i mundvigene, spyttet står som snefygning ud over min kålpølse. Har det klamt mæ’ både kålpølse og vildtfremmedes mundvand, og da Brak så dejser om i mit skød, må jeg tvangssmutte op i den anden bordende.

Her sidder en mand, man kan tale mæ’. Jeg kan desværre bare ikke se ham for den gigantiske torskeøjeblomst, der er plantet på bordet mellem os, så den flytter jeg. Som skudt ud af en kanon springer værtinden op i hovedet på mig og raser ud over nadveren, at jeg ikke skal bestemme, hvor den blomst skal stå, og det er hende, der bor her.

Alle siger ingenting. Nogen gestikulerer, at jeg bare skal lade det gå ind ad det ene øre og ud ad det andet. Bare og bare ... Værtinden skrider rasende ud i sit køkken for straks at gå igen som verdens kærligste kvinde med armene om min hals. Hvor kom det lige fra? Var det snapsen, var det hudsult eller hul på bylden?

I’m off. Synes, Celine synger. Time to say goodbye. I know there is no light in a room where the sun is absent. Goodbye.