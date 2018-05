Sensation: Kyse har fjernet endnu 1 cm halsflæsk Efter yderligere 22 dage, hvor Bagsiden har sovet med opstramningskyse, er der et nyt og meget opsigtsvækkende resultat.

For 22 dage siden var Bagsiden ægte overrasket over, at der var forsvundet 1 cm halsflæsk efter brug af en opstramningskyse købt billigt på Wish.

Ja, Bagsiden blev så overrasket, at redaktøren besluttede at fortsætte eksperimentet. Hvad ville der ske, hvis hun sov med kysen i yderligere tre ugers tid? Det viste sig i forgårs: Yderligere 1 cm halsflæsk er forsvundet. Nu er der kun 22 cm hals målt fra øre til øre på det tykkeste sted og ikke 24 cm, som vi målte ved eksperimentets start 3. april.

FAKTA Sagen kort Bagsiden indkøbte en face lift up belt sleeping mask massage slimming face shaper anti-aging på Wish for 22 kroner. Bagsideredaktøren målte 3. april sit halsflæsk til 24 cm fra øre til øre. Efter 20 nætters brug forsvandt der 1 cm halsflæsk fra Bagsideredaktørens hals. Efter yderligere 22 nætters brug er der nu forsvundet yderligere 1 cm, så halsflæsket – målt fra øre til øre – nu er på 22 cm.

Bagsiden synes, det er en sensation, og det er stadig et mysterium for Bagsiden, hvordan det er sket. Sidst berettede vi, at Bagsideredaktøren havde oplevet, at hendes halsflæsk ’sitrede’ om morgenen, når kysen var taget af.

Det har fået en læser til at skrive: »Jeg har mere end svært ved at forestille mig, at det virker – medmindre det er imprægneret med et eller andet, hvilket din sitrende hud kunne være en indikation på«.

Opstramningskysen er efter vores bedste vurdering ikke imprægneret med noget. I stedet har vi her i anden testperiode konstateret, at ’sitringen’ ikke udløses helt af sig selv, som vi skrev for tre uger siden, men opstår, når redaktøren tørrer hænder i sit håndklæde. Det udløser sitrende svingninger i halsflæsket, men kun om morgenen, når kysen lige er taget af.

Det er også et mysterium, hvor halsflæsket er blevet af. Ifølge tegninger på Wish ser det ud, som om det forsvinder op i panden, lige ved hårgrænsen, men det har Bagsiden ikke været i stand til at verificere.

Bagsideredaktøren har også prøvet at vurdere, om hun er blevet tyk bag ørerne – det er et nærliggende opsamlingssted for fedt – men hun kan i hvert fald ikke mærke brillestangen trykke.

I forhold til første testperiode tog Bagsiden skridtet videre i periode to og har hver aften sørget for, at ørerne stak ud af de to huller i siden på kysen (se billede herunder) – i første periode fraveg vi den mulighed af æstetiske grunde.

Når ørerne stikker ud af hullerne, fastholder det kysen på hovedet natten over. Foto: Peter Hove Olesen

Når ørerne stikker ud af hullerne, fastholder det kysen på hovedet natten over. Foto: Peter Hove Olesen

Det at ørerne har fået fast plads i kysen, har betydet, at kysen sidder meget mere sikkert på hovedet. Hvor den i første periode faldt af næsten hver nat, har den i anden periode siddet sikkert omkring hovedet næsten hver morgen. Bagsiden tillægger det betydning i forhold til at oppebære et positivt resultat.

Stor slitage

Til gengæld er kysen blevet ret slidt, ramponeret faktisk. I udgangspunktet er den 64 cm – det er hvad Wish skriver – men nu har kysen mistet noget spændstighed og er blevet 67 cm lang, hvilket gør det tiltagende sværere at få velcrolukningen, der jo binder det hele sammen, til at mødes på toppen af hovedet. Den skal nu lukkes med stor præcision.

Læg dertil, at stoffet ved åbningen til det ene øre er så optrevlet, at det faktisk kun er den neonlaksefarvede kant, der holder stoffet sammen og modvirker, at kysen brækker over i to.

Bagsiden vurderer, at det er arbejdet hver aften med at få ørerne til at sidde behageligt i hullerne, der kan have forårsaget skaden.

Mangler erotisk intelligens

Der er også en anden ting med de ører i hullerne. For tre uger siden skrev vi, at kysen gjorde det svært at opretholde et positivt selvbillede i sengesituationen. Nu, hvor ørerne har strittet ud hver nat i godt tre uger, kan vi konstatere, at også manden, Bagsideredaktøren deler seng med, har fået det ekstra svært ved at se noget særskilt positivt ved kysen.

Vi er nok der, hvor Politiken bliver nødt til at bevilge Bagsiden en session hos Esther Perel, der jo er verdens mest berømte parterapeut og forfatter til den nye bog ’Erotisk intelligens’, for at undgå et sagsanlæg for en arbejdsbetinget skade.

På den anden side er Bagsiden måske kun 4-5 cm fra at ligne Jane Fonda. Det er et svært valg.