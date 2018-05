Kvinde vrider hjørnesofa som var det en klejne

Jeg har mange gode egenskaber. Mange misunder mig mine mange talenter, og jeg hyldes dagligt over, hvordan jeg fører mig frem på flere abnorme platforme. For nogle kan det virke lettere desperat, og jeg kan da osse selv blive helt trist over min ret tumultariske, men dog kulinariske tilværelse, som nogen sjældent misunder.

Så er det godt at hanke lidt op i sig selv og gi’ sig selv et anerkendende zentropisk klap i røv. Det gør jeg så. Fiser lidt genert af den store selviscenesatte klaskforskrækkelse, men selvros får mig altid til at ranke ryggen.

Lige der bestemmer jeg mig for at blive alle tiders håndværker, og det er jeg blevet. Jeg kan alt og har vaterpas i ascendanten

Det er herligt at være opvokset i et hjem mæ’ kæft, trit og retning, og hvor de blyindfattede ruder raslede ud på grund af gråd og tænders gnidsel. Ens egne tænder faldt osse ud, men det skulle de jo, og kunne de ikke selv finde ud af det, så slog den fingernemme far Ernst til.

Det foregik således: Sæt dig på din seng. Så tog han noget kinesertråd. Jeg sidder på sengekanten i nattøj og ligner et angstanfald. Så binder Ernst kinøjsertråd om rokketand og binder den stramt fast om dørhåndtag på åben børneværelsesdør. Han smiler. Kunstig og selvtilfreds. Så smækker han døren hårdt i, og angstanfaldet falder ned på gulvet og får næseblodstyrtning, idet hun kysser parketten. Rokketanden sidder stadig, hvor den skal, faderen skumler, moderen galopperer op fra køkkenet, og hun tudbrøler, fordi hun lige er blevet færdig mæ’ den fedtperlende koteletopvask mæ’ opbragt sovs, og nu skal hun osse lige bruge energi på at tørre blod op.

Korte lunter

Tabte man sin gaffel ned i tallerkenen, så var det bare: Gå ind på dit værelse, og luk døren, og du skal først komme ud igen, når du kan finde ud af at opføre dig ordentligt.

Så spør’ man, hva’ det er at opføre sig ordentligt, og så får man tilbudt en kindhest og svarer, at man hellere vil ha’ en gyngehest, og næste dag er alt forgiven, but not forgotten, og mens man gynger lakken af parketten, så synes man ikke rigtigt, at tilværelsen rokker sig ud af flækken, og man undrer sig over, at man, af alle de milliarder mennesker der lever på jorden, skulle være så uheldig lige at lande bag præcis disse røvballegardiner, in the middle of nowhere.

Det er, som om man i mit hjem havde en Flügger farvevifte af skiftende humører og både letantændelige moder og fader lunter rundt mæ’ en alt for kort lunte. Ernst siger, mens han peger på mig mæ’ en usympatisk US Army needs you now-pegefinger: »Du ka’ ikke finde ud af at slå en pind i en lort uden at ødelægge begge dele«.

Lige der bestemmer jeg mig for at blive alle tiders håndværker, og det er jeg blevet. Jeg kan alt og har vaterpas i ascendanten, så jeg har lige, ene single woman, vredet min Ektorp 3x3 meter hjørnevinkelmøgsofa rundt som en klejne mæ’ de bare næver. Mest fordi jeg ikke havde noget værktøj, og så må man ta’, hvad man har ved håndværkerhånden, da intet bliver bortskaffet ved tanken og ånden.

Har du en unesconøgle?

Man skal ha’ værktøjet i orden. Derfor sprintede jeg i housecoat ned på gaden og spurgte en elektriker, om han havde en parakittang eller en unesconøgle, jeg måtte låne. Det måtte jeg ikke, men jeg ku’ spørge en dum murer længere nede ad gaden. Den dumme murer anede så ikke, hva’ jeg fablede om, og så spurgte jeg, om jeg ku’ låne ham, da jeg stod over for en hjørnesten af en sofa, der skulle ud af husholdningsæsken, jeg bor i, for at gi’ plads til en ny.

Lort. Det blev nej tak fra ham, og sådan er det bare. Man ska’ gøre alting selv. Osse selv om det er ved at slå en ihjel.