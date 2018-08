Kom så dasse, lille hellefisk, jeg svømmer fra dig

Vågner 5.58, fordi nogle gråkrager spiller fandango i gaden. Deres kragepalaver minder mig om husmoderforeningen i Valby 1965. Går ud til køleskabet. Måske skulle jeg hellere gå helt ind i køleskabet.

Ja, mand. Jeg har det hele hule hot hot og frygter denne dag, efter jeg i går så vejrudsigten med hr. kumulusfidibus Mikael Jarnvig, som har fået nogle lidt spektakulære bakkenbarter, men på trods af dette kindhår formår at tone alle klimakterieskabte vejrhaner ned. Jeg synes, at lille sky sku’ gå morgentur, mest af hensyn til min have. Min mave knurrer. Man sku’ tro, der boede en russisk bjørn et sted i de otte meter tarme.

Askegrå fisk

Jeg går ud i køleskabet. Måske skulle jeg hellere gå ind i køleskabet. Så ka’ jeg osse endelig få vished for, om lyset stadig er tændt, når man lukker døren. Skabet er tomt. Eller ... der ligger sørme en pakke røget hellefisk i sin himmelblå emballage og mæ’ sin lange liggetid. Den virker noget trist og askegrå at se på. Har kigget på den i ugevis og undret mig over, hvordan den fisketype overhovedet er kommet ned i min indkøbskurv. Er den selv sprællet derned? Den ligner det danske regnvejr eller en indbygger i Warszawa. Måske trænger den til en tur i sommerhus mæ’ mig. Ja, kom så dasse.

Så lumrer vi afsted imellem flåede tomater, barberskum og Duo Bastogne-småkager, som jeg ærligt må indrømme, at jeg har et næsten narkotisk uplatonisk forhold til. Ja, jeg er da typen, der gi’r min krop det, den skriger efter. Jeg spiser lidt over en pakke DB om dagen, og jeg tænker, det er noget nervøst, som forhåbentligt snart forsvinder af sig selv. Ellers må jeg gå til lægen mæ’ problemet. Så bliver jeg sikkert sendt på Majorgården. Så er man dejligt fri for mig. En tid.

Jeg har ulyst

Nå, det kører. Jeg tænker på den der noksagt-hellefisk, som bestemt ikke gør megen stads af sig. Synd for den, og så er vi i Ebbeløkke. OMG. De fem gråhvide usexede slices ligger side om side med okkerorangefarvet skind og er begyndt at bøje. Har der nu igen været en ulykke i Tjernobyl, uden jeg har bemærket det, for aldrig har man da set noget så afgået ved døden, in your face. And nose.

Ind i sommerhuskøleskabet mæ’ lortet. Ska’ jeg æde den? Madspild? Bob-bob. Overvejer at flå plasticemballagen af og gå i gang, men så kommer jeg i tanke om de ekstreme naturskabagtige hedeture og omvæltninger, stakkels Helle har været udsat for. Og tænker, tænker jeg, jeg tænker ikke overhovedet, at jeg har lyst. Jeg har ulyst. Ulyst.

Håroperation

Så jeg går i stedet ud og barberer mine ben. Eller hårene på dem. Af mæ’ de stride sorte sataner. Er jeg ve’ at blive en mand? Eller en grævling på grund af de forpulede menneskeskabte hormonforvitringer? Måske er der kvæksølv i det fileterede hellehalløj? Eller antihestiminer? Det huer mig ikke.

Så løber blodet fra det ene ben, men håroperationen er nødvendig, for at jeg ikke skal ha’ for megen vandmodstand, når jeg crawler til Rørvig.

Jeg er Jenny Kammersgård 1937, tror jeg selv. Jeg bugter mig i bølgen blå og bliver meget sulten. Jeg ku’ æde en halv kooooo, ja, jeg ku’ æde en halv ko. Men jeg har kun den lede fiiiisk, den hedder gamle Helle. Det gør mig depri og tvææær – og hvor er, hvor er mit jagtgevær? En kvinde uden en hellefisk, er som en cykel mæ’ bremse. Nothing can stop me now.

Jeg svømmer og svømmer. Min stil er fin, fin. Jeg har en go’ tid. Jeg slår Jenny Kammersgårds svømmerekord og bliver verdensberømt. Og dét mæ’ en pakke røget hellefisk inde under badehætten.