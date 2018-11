Danmark har fået sit første ulveapotek En ny apotekerfilial i Koldings Munkebo-kvarter har fået det iørefaldende navn Ulveapoteket.

Ulven har ikke så meget goodwill i den danske befolkning, forstærket af en del dårlig presse i de senere år. Alligevel åbnede Danmarks første ulveapotek 1. oktober i Kolding, tilmed kun få kilometer fra Kolding Skov, hvor tre rådyr blev fundet dræbt af en ulv i vinteren 2015. Det er et vovet valg, synes Bagsiden og har ringet til apotekeren bag:

»Jeg er ligeglad med, om der er ulve i Danmark eller ej. Jeg synes, det skulle være en ulv, og jeg ville gerne have et navn, folk vil kunne huske«, siger apoteker Ulrik Hostrup Larsen til Bagsiden.

Fakta Apoteker med dyrenavne Løve: 46 apoteker Svane: 15 apoteker

Hjorte: 2 apoteker

Ørne: 2 apoteker Elefant: 1 apotek

Fasan: 1 apotek

Svale: 1 apotek Lille bjørn: 1 apotek Gazelle: 1 apotek Ulv: 1 apotek



Kilde: Lægemiddelstyrelsen



»Historien er, at Kolding Sønderbro Apotek har åbnet en filial i Munkebo, og jeg ville gerne have et dyrenavn, men jeg syntes, der var rigeligt med løveapoteker, så jeg ville gerne have noget nyt«, siger han og gør opmærksom på, at et apotek i Danmark skal have enten et geografisk navn, et dyrenavn eller navngives efter en historisk person.

Historisk symbolik

Bagsiden tillader sig at undre sig over, hvad ulven gør i apotekersammenhæng. Apotekerforeningen forklarer blandt andet apotekernes dyrenavne med, at dyresymbolik tidligere har spillet en stor rolle, både i kristendommen, i alkymien og i astrologien.

»Løven blev således brugt som navn, fordi den udstrålede styrke og var et billede på livskraften. Og svanen var et billede på klogskab, ro og værdighed. Hjorten var livskildens symbol, og flere af dens kropsdele blev tilskrevet stærke helbredende kræfter. Ørnen var et symbol på Kristi himmelfart og lysets sejr over mørkets magter. Elefanten var simpelthen et spændende blikfang på grund af sin størrelse og udseende«, har Apotekerforeningen skrevet på sin hjemmeside.

Så hvad laver ulven i den sammenhæng, hvad er symbolikken?

»Det, jeg siger til personalet, er, at der i et ulvekobbel er sammenhold og fællesskab. Det skal symbolisere, at man passer på hinanden blandt personalet. Alle er en del af fællesskabet, både stærke og svage. Ulve har noget med, at de går på række med de svageste forrest, og så går førerulven bagerst for at sikre sig, at alle er med. Det er nogle af de ting, der er i det«, forklarer Ulrik Hostrup Larsen.

Han medgiver, at danskerne kan have et anstrengt forhold til ulve, og at hverken ’Den lille Rødhætte’ eller ’Peter og ulven’ har gjort noget godt for ulvens omdømme herhjemme.

»Her er det forbundet med noget mindre positivt, men jeg har personale med tyrkisk baggrund, og der har man et meget mere positivt billede af ulve. I deres eventyr er der noget energi og magisk over ulven, de har fået et meget anderledes indtryk end det, vi har hørt«, forklarer han.

Husker navnet

Han har i hvert fald fået et navn, folk kan huske. Der er kommet rigtig mange reaktioner:

»Munkebo er kommet på ghettolisten, hvilket vi er kede af, men en kunde har foreslået, at navnet skyldes, at en flok ulve jo er en bande, men det er ikke sådan, vi har set på det, og når vi har fortalt kunderne om ulvenes sammenhold, får vi meget støtte, det kan de godt forstå. Vi ser sådan på det, at det er et navn, der binder os sammen«.

Normalt skriver man en orientering om et nyt apotek til lægerne i området, men Ulveapoteket kom orienteringen i forkøbet: »Lægerne vidste, hvad vi hed, nærmest inden vi havde åbnet«.



Nu her 14. november kan man få lavet en risikotest for diabetes på apoteket, og 21. november kan man bl.a. få tjekket sin inhalationsteknik. Det lyder ikke så ulveagtigt ...

»Nej, men hvis du skal spinde det i en anden retning, kan man sige, at navnet er et budskab til de konkurrerende filialer, at der er kommet nye rovdyr til«.