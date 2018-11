Forslag: Omdøb Lille Langebro til Kim Larsens bro Det er ikke umuligt at omdøbe den nye cykelbro i København, men det vil tage tid.

Da jeg gik ud over Langebro.

Mere behøver man jo ikke skrive, så kan de fleste synge med på Kim Larsens sang om Langebro og fortsætte: »En tidlig mandag morgen«.

Alle, der kan huske 1970’erne, bliver tilmed katapulteret tilbage til et andet København på den anden side af Langebro med industrihavn, Sojakagefabrik og rigtige arbejdere på Christianshavn og Islands Brygge.

I dagene efter Kim Larsens død kom der da også forslag fra socialdemokratisk side om at navngive den cykelbro, der åbnes til næste år ved siden af Langebro, for Kim Larsens Bro. Bropillerne står allerede klar, der mangler kun brofag, der skal leveres fra Holland.

Historien forlyder, at ideen kom fra Gunvor Wibroe, medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg (S), og at hendes socialdemokratiske kollega i Borgerrepræsentationen i København, Niels E. Bjerrum, straks gik med på ideen.

Han er også medlem af kommunens Vejnavnenævn, som tager sig af den slags. Og formanden for Vejnavnenævnet, Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen, Enhedslisten, har også ytret sig positivt. Så fremtiden tegner umiddelbart lys for Kim Larsens Bro.

Stor navnekonkurrence

Men der er en stor hurdle. Den nye cykelbro, der forbinder Vester Voldgade og Christians Brygge på sjællandssiden af havnen med Langebrogade og gaden Ved Langebro på amagersiden, har allerede fået et navn: Lille Langebro.

En stor navneidékonkurrence, som Lille Langebro vandt i juni 2017, fik ikke mindre end 1.166 bud på et navn, og så vidt vides var Kim Larsens Bro ikke blandt forslagene, i hvert fald ikke blandt de i alt ni mest populære, som Vejnavnenævnet valgte imellem: Lillebro, Den Hvide Bro, Buebroen, Svingbroen, Voldgadebroen, Vester Voldbro, Christiansbuen og Sukkerbroen, der refererer til det gamle sukkerpakhus på Langebrogade.

»Det er det vanskelige i det«, siger Niels E. Bjerrum til Bagsiden:

»Jeg er sådan set åben for ideen, men det kræver, at de, der har finansieret broen og været med i dommerkomiteen, Realdania, er med på ideen. Vejnavnenævnet kunne godt ændre navnet, men det ville ikke være ordentligt, hvis ikke Realdania er med på ideen«.

Hos Realdania er man på det rene med, at det er kommunen, der bestemmer. Bagsiden har fået følgende udtalelse tilsendt fra Peter Cederfeld, adm. direktør i Realdania By & Byg:

»Det er Vejnavnenævnet og i sidste ende teknik- og miljøudvalget, som er myndighed i forhold til navngivning af bl.a. broer, gader og pladser i København. Så det er ikke noget, Realdania kan ændre på. Og broen er jo allerede navngivet af borgerne i en navnekonkurrence i 2017. Her var Lille Langebro en af favoritterne blandt de 1.166 navneforslag fra byens borgere. Navnet blev af Vejnavnenævnet indstillet og senere godkendt i teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune. Det var altså en rigtig fin proces i dialog med Københavns borgere, der afgjorde navnet. Og som sagt, så er det jo kun Københavns Kommune, der kan ændre på navne på bl.a. pladser og broer i byen«, skriver han.

Bagsiden har læst mellem alle linjerne og udleder, at Realdania ikke er afvisende, men at de gerne vil spørges og inddrages, når nu man har haft besværet med at spørge borgerne. Vi synes allerede, at Bagsiden her har bidraget positivt til en fornyet dialog om navnet.

Lang proces

Processen kommer under alle omstændigheder først rigtig i gang et stykke inde i 2019. De mennesker, man vil opkalde gader, veje og pladser efter i København, skal have været døde i et år, inden navnet trykkes på et byskilt.

»Der er en karensperiode på et år, også af respekt for de efterladte og familien, som skal inddrages. De skal have lov til at komme sig, inden de tager stilling til, om det er interessant«, siger Niels E. Bjerrum, hvilket han håber: