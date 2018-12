12-årige Andrea udløste min næste selvtillidsnedbrydende Rubik-situation

Annette Nyvang har sat sig for at løse professorterningen som næsten 50-årig. Det er faktisk rimelig slidsomt.

FOR ABONNENTER

Da jeg fejrede min fødselsdag for en god måneds tid siden, fik jeg en Rubik’s Cube, også kendt som professorterningen, i gave af min kusine og hendes familie. Det kom overhovedet ikke bag på mig – jeg havde klart og tydeligt set, at det klassiske stykke legetøj var på vej min vej til trods for min fremskredne alder.