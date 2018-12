Uelastiske scener fra en flæskesteg

Der var engang en ovnklar dansk flæskesteg. Den lå i et bjerg af andre ovnklare flæskestege i en køledisk på Empdrupvej til en kilopris af 20 kroner, og det var billigt. Det var nok ikke lige det, den gris havde drømt om. Chop-chop, så var der ikke mere grisegalop til den.

Det begyndte ellers så godt, og pattegrisen var ud af et større kuld, hvoraf de, der havde hale, havde krølle på den, og det er et godt tegn på en veltilpas gris, man godt ku’ genindføre som humørindikator for mennesker, da de tit kan være svære at afkode.

En gammel gris

En mild mand, vi kan tage et eksempel: Erling Ego, han var som barn en lille glad gris, men som årene gik, blev han en gammel gris. Var det omverdenens skyld? Var det hans mors? Var det perlerækken af kvinder, han mødte i sit liv? Vi ved det ikke, men vi ved, at mange af dem var søde, andre bare smukke, og ... en af dem ku’ ovenikøbet lave mad, og hun ku’ ovenikøbet li’ det.

Man ka’ sige, det var en fryd for hende at servere noget, andre ku’ nyde. Hun var fra et hjem, hvor man skulle yde, før man ku’ nyde, men det sked hun højt og flot på og bestemte sig tidligt for, at hun ville ha’ et hobbyliv, hun og andre kunne være tjent mæ’.

Så mødte hun Erling Ego på avisen Spinattidende, som lå i Store Kongensgade. Det var en meget besynderlig avis, for der var aldrig nogen journalister på den og kun 100 abonnerende. Journalisterne sad nede på knejpen Cafe den Blå Time og tog livtag mæ’ deres levere.

Det var en mandeting, og man ku’ lige så godt have sat et skilt på glasdøren: ’Kvinder ingen afgang’, eller udstillet en udstoppet Børge Outze i vinduet, der i tidernes morgen som chefredaktør skrev, at mænd skulle skrive aviser, kvinder sku’ stryge de skjorter, de skrev dem i.

Nå, men nogle gange var man nødt til at steppe spidsrod mellem avisen og Café den Blå Time, for avisen sku’ jo ud, og man ka’ ikke stå der mæ’ en ordløs avis. Så må man hiiiive fadølsbamsen fra skriverkarlen, som var det en sut, og så skaberaktuder han lidt.

Se så at få skrevet den leder. Ikke noget flæskesteg til dig, før lortet er skrevet

Så må man slå ham oven i hovedet mæ’ Fremmedordbogen, fordi han er helt væk i en idé om, at han og alle hans kammermachosjukker er mæ’ i et Tom Kristensen-sceneri, og jeg bliver bare helt hys over ikke at ku’ se en hånd for mig, fordi de journalistkarle har tilrøget hele cafeen med deres fimsede Kings og lader til at være helt ude af stand til at stave til både vand og mand.

Så må man binde manden til skrivemaskinen mæ’ al forhåndenværende pakketape. Så sidder han der og ser på en mæ’ hundeøjne som en husky. »Du ka’ godt spare dig. Se så at få skrevet den leder. Ikke noget flæskesteg til dig, før lortet er skrevet«.

Så skriver han mæ’ to fingre. Det er hårdt at observere den fart, det ikke skyder, for en kontordulle som mig, der både kan stenografere og skrive med 10-finger system. Jeg fik valget engang på handelsskolen af fru Fnidder: »Vil du ha’ lange negle eller ku’ skrive på skrivemaskine?«. Jeg sagde det første, men valgte det sidste.

De bedste gaver

Julen mæ’ Erling Ego var pragtfuld. Han løb på rulleskøjter på parketgulvet rundt om superellipsen af begejstring. Han havde købt de bedste gaver. Til sig selv. Men flæskestegen fejlede skam ikke noget. O.k., flæskesværen var som uelastiske scener fra et ægteskab. Tyg en pensionist. De er bare så seje, og har man gode tænder, så går det godt. Kødet var saharatørt. Rødkålen blå. Men sovsen ... den var smaddergo’.

Det gælder om at smage det go’e i det dårlige, og lille gris på Emdrupvej: Nu kommer jeg og æder dig.