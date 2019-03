Ny cykelrute: Cyklister har fået sti gennem grøn lund på Rådhuspladsen

I dag cyklede de første cyklister gennem en lund af 49 træer på Rådhuspladsen. I hvert fald officielt, for allerede mandag eftermiddag så Politiken med egne øjne, at cyklister benyttede sig af ruten, der på det tidspunkt ikke var afspærret, og folk cyklede, som havde den altid været der.

Skidt pyt. Både overborgmester Frank Jensen og teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen stod klar kl. 13.50 for at byde de første officielle cyklister og forbipasserende velkommen.

Frank Jensen stod i enden ved Vester Voldgade og løftede afspærringen væk, mens Ninna Hedeager Olsen flyttede afspærring i H.C. Andersen Boulevard-enden, og lynhurtigt derefter var den første officielle cyklist på vej over Rådhuspladsen. Det viste sig at være Katja, og det ved vi, for vi satte i spurt efter hende.

Vigtige årstal Rådhuspladsen 1901. Rådhuspladsen er en realitet, idet plankeværket omkring rådhusbyggeriet fjernes. Rådhuset og den muslingeformede plads foran er tegnet af Martin Nyrop efter inspiration fra campoen i Siena. Tidligere har pladsen lagt areal til Halmtorvet, Vesterport og voldområder. 1914. Lurblæserne bliver opstillet. I 1920’erne og 1930’erne bliver Rådhuspladsen gennemskåret for at give plads til sporvogne, busser og biler. 1943. Der graves beskyttelsesrum foran rådhuset. De ligner muldvarpeskud. Både muldvarpeskud og Nyrops muslingeskal, som også kaldes æbleskivepanden, fjernes i 1947. 1954. Dragespringvandet flyttes fra en placering ved det nuværende H.C. Andersens Boulevard til sin nuværende placering på kanten af Rådhuspladsen. 1965. H.C. Andersen-statuen sættes op på hjørnet af Rådhuspladsen. Den er skabt af H. Luckow-Nielsen. 1996. Forlængelsen af Vesterbrogade hen over Rådhuspladsen til Strøget sløjfes, så man får en stor sammenhængende plads. Den skråner ned mod rådhusets hovedindgang à la Nyrops muslingeskal. Busholdepladsen længst væk fra rådhuset bliver ’afskærmet’ med en terminalbygning af glas og sorte stålplader, som bliver stærkt kritiseret. 2010. Busterminalen fjernes for at give plads til metrobyggeriet. Halvdelen af Rådhuspladsen graves op og gemmes bag grønne hegn. 2012. Det gamle Halmtorv, hvor Lurblæserne står, får en lille lund af kirsebærtræer i forbindelse med en omlægning af Vester Voldgade. 2019. Første del af reetableringen af Rådhuspladsen åbnes: en cykelsti gennem en lund af træer. Vis mere

Hvad tænker du om, at cykelstien nu åbnes?

»Det er fantastisk. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Det er super fint«, sagde Katja, der ofte cykler på strækningen.

Da Politiken vendte tilbage til redaktionen, var der dog vidner, som havde overværet seancen fra 1. sal i Politikens Hus, som kunne berette, at Katja ikke havde ventet på, at Ninna Hedeager Olsen havde flyttet afspærringen. Hun havde altså snydt, men lad det nu ligge. Det havde vi også set andre cyklister gøre tidligere på dagen.

Foto: Jens Dresling Den nye cykelsti på Rådhuspladsen åbnes af overborgmester Frank Jensen.

Overborgmester Frank Jensen delte glad croissanter ud til de ’første’ cyklister:

»Jeg håber, det vil blive den her måde, folk vil cykle over Rådhuspladsen på. Der har udviklet sig en særlig selvregulerende cykelkultur længere henne på Rådhuspladsen, og jeg tror, det her vil være mere behageligt både for cyklister og gående«.

Vi kan godt blive lidt bekymrede for trafikken i krydset Vestergade/Vester Voldgade, når cyklisterne fra og til Vestergade nu kan køre rigtig stærkt over Vester Voldgade ...

»Jeg synes nu, folk er gode til at tage hensyn til hinanden«, sagde Frank Jensen.

Dernæst dristede Politiken sig til at spørge, om cykelstien over Rådhuspladsen ikke skulle navngives efter Tøger Seidenfaden: Tøger Seidenfadens Boulevard.

»Jeg har stor respekt for ham«, sagde Frank Jensen og affejede dermed ikke forslaget.

Første uheld

Allerede klokken 14.00 cyklede folk over pladsen igen, som havde stien altid været der. Klokken 14.04 kom det første forkætrede elløbehjul, og klokken 14.05 kom de to første udlejningscykler fra Donkey Republic.

Politiken bevægede sig ud på området, som ikke bare består af en cykelsti og 49 træer, men også af 9 københavnerbænke af cirkeltypen, som omkranser træerne. Her havde flere mennesker allerede slået sig ned i forårssolen, heriblandt Birthe Boyer, som løste krydsogtværs med en kop kaffe i hånden:

Foto: Jens Dresling Cyklisterne indtog hurtigt cykelruten gennem de endnu nøgne træer.

»Det er rigtig godt. Det er så dejligt, det har vi ventet længe på – både vejret og at vi kan bruge Rådhuspladsen igen«, sagde hun: »Jeg var både herinde, da håndbolddrengene vandt og ved Kim Larsens død, og det er synd, når man ikke kan bruge hele pladsen«, sagde hun, der ofte tager ind til København fra Valby.

»Jeg skal have tiden til at gå, inden jeg går i biografen. Jeg går altid i Grand«, forklarede hun.

Politiken kunne også allerede spotte flere ansatte fra redaktionen, som nød solen, så måske får Frank Jensen ret, da han sagde:

»Jeg tror, folk vil gå herover med en kop kaffe fra Politikens Boghal«.

Fra vores vidner i solen ved vi derfor også, at den første cyklist kørte galt på stien klokken cirka 14.30, dog ikke i et omfang, der umiddelbart krævede lægehjælp.